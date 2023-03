La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria desde las 12.30 de este jueves 30 de marzo ante la previsión de un episodio de calor, que se hará sentir especialmente en la mitad sur y oeste de la isla, con temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados centígrados.

El ámbito territorial incluido en la alerta por temperaturas máximas es el de las vertientes orientadas al este, sur y oeste de Gran Canaria; lo que afecta a los municipios de Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Ingenio, Valsequillo y Telde. El resto de la Comunidad Autónoma de Canarias sigue en situación de prealerta.

También la Agencia Estatal de Meteorología ha activado hoy jueves un aviso naranja por calor en las cumbres y la mitad sur de Gran Canaria, que comenzó a las 10.00 horas y se extenderá hasta las 21.00. Volverá a activarse mañana viernes para el mismo territorio, en este caso entre las 10.00 y las 20.00 horas, ante la previsión de que las temperaturas máximas vuelvan a rondar los 37 grados centígrados, principalmente en la mitad sur y oeste.

Récord histórico en Tasarte

A las 13.00 horas de este jueves el termómetro había alcanzado los 36.1 grados centígrados en la estación meteorológica del Centro Insular de Turismo de Maspalomas, 35.9 en la de Agaete y 35.7 en la de Tasarte (La Aldea de San Nicolás), que este miércoles batió el récord histórico de máxima temperatura en Canarias en un mes de marzo al alcancar los 37.8 grados a las 14.50 horas.

Ampliar La playa de Las Canteras, en la capital, se está llenando estos días. Arcadio Suárez

El nuevo récord de temperatura máxima del archipiélago, registrado a 318 metros de altitud, supera en casi dos grados el anterior, que databa de hace 72 años, en concreto del 24 de marzo de 1951.

David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, consideró este jueves «llamativo» que el anterior récord de temperatura en marzo se haya superado con tanta holgura. «Es remarcable», indicó. No obstante, puede ser efímero, comentó, porque no se descarta que el récord quede batido durante esta jornada, en la que se espera un ascenso de temperaturas en Gran Canaria, en particular en las zonas de costa.