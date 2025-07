Alegrías, decepciones y un regalo de cumpleaños en el sorteo de casas de Ingenio El Gobierno de Canarias adjudicó este jueves siete de las ocho viviendas sociales de El Sequero por un sistema que no convence y que se eliminará

Ingenio Jueves, 31 de julio 2025

El sorteo de siete de las ocho viviendas protegidas de alquiler social del Gobierno de Canarias en el barrio de El Sequero, en Ingenio, dejó hoy un regalo de cumpleaños, alegría para los afortunados, pero muchas más decepciones para que los que no fueron los adjudicatarios tras décadas de espera por una casa. La otra vivienda que no formó parte del proceso se destinará a un piso tutelado que gestionará el Ayuntamiento.

El sistema de sorteo por un programa informático no convence a los demandantes de viviendas sociales, porque consideran que no es justo, y por ello desde la administración ya están trabajando para eliminarlo. Es bastante probable que el que tuvo lugar en el Centro Cultural Federico García Lorca sea el último, ya que la intención es que a finales de este año se cambie la normativa.

La tensión fue mucho más de la habitual en este tipo de actos debido a que la asignación comenzó con más de una hora de retraso por un problema de acceso al programa de registro notarial en Madrid. La mesa estaba encabezada por el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y se hizo ante notario.

Ampliar Beatriz, una de las afortunadas, que el próximo lunes cumple 50 años. Canarias7

Regalo para su 50º cumpleaños

Solo siete personas de 135 que entraron en el listado definitivo, ya que hubo más de 300 demandantes, se llevaron una alegría, aunque algunos de ellos ni siquiera estaban en el teatro. Una de las afortunadas fue Beatriz, que entró en el cupo de familias de composición reducida, que no pudo evitar llorar cuando escuchó su nombre y agradecer a Dios este regalo. Y es que el próximo lunes cumple 50 años y ha sido el mejor que podía tener, porque hasta ahora vivía con una amiga.

Entre los afortunados también estaba Luis, que fue adjudicado con la vivienda para mayores de 65 años tras estar dos años en la lista de espera para una casa y Mohamed, que obtuvo la de personas con movilidad reducida.

También se sorteó una vivienda para jóvenes de hasta 35 años, para la que había 43 demandantes, así como otra para víctimas de violencia de género. Las otras dos fueron para el cupo general.

La decepción

Tanto Rosi como Agustina se llevaron este jueves una nueva decepción al no haberles tocado tras décadas de intentos. Rosi lleva 15 años siendo demandante y estaba con su hija de 10 años, que lamentaba no poder tener una habitación propia ya que la casa en la que viven solo tiene baño, cocina y un salón. Agustina lleva más de tres décadas solicitando vivienda, con cuatro hijos, dos de ellos ya mayores, y con una orden de desahucio pendiente. No entienden cómo se hace por sorteo sin tener en cuenta la situación de cada una de las familias.

Y en eso está trabajando el Gobierno de Canarias. Antonio Ortega explicó hoy que están haciendo cambios y que el nuevo decreto estipulará que se haga mediante criterios exclusivamente de baremación, de situación económica y personal. Además explicó que se facilitará el acceso al registro de todos los ciudadanos, simplificando el proceso y se regulará el alquiler asequible.