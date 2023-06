Alegría y devoción en la ancestral Rama de San Pedro: «¡Vamos, esa banda que no suena!»

Sonrisas, ramas, el sonido del bucio y ojos brillando de la emoción. Este miércoles se celebra en Agaete la Rama de San Pedro, y aunque este año los romeros y romeras no pudieron bajar con frondosas ramas impregnadas de sentimiento desde el pinar de Tamadaba, las ganas y la ilusión de los vecinos y vecinas del Valle llenaron de aromas cada rincón del municipio.

Este lunes se decretó una ola de calor y una alerta por riesgo de incendios forestales que imposibilitaba la tradicional subida al pinar de Tamadaba, esto supuso «una gran tristeza y un sentimiento agridulce» para los romeros, tal y como menciona Josefa Bolaños, «nacida, criada y dando la lata desde siempre en El Valle», tal y como ella misma indica. Pero ni el calor ni ninguna alerta impiden que la fiesta se viva con el mismo sentimiento. «Mi hijo subió la noche del lunes, bajó a las 5.00 horas de la mañana del martes y a las 7.00 horas estaba en su puesto de trabajo. Esto es una devoción que no se puede explicar, va en la sangre», explica Josefa.

Las ramas esperan en la Finca La Laja, mientras de fondo de escucha el sonido de la banda de Guayedra y se ve a los romeros y romeras bajar por el Pinar. Mientras, al lado de una foto de un querido amigo, ya fallecido, espera Cristo Suárez con su rama y gritando: «Vamos, vamos, esa rama, que no suena. ¡Viva San Pedro!», este vecino se emociona al hablar de esta rama y de lo que significa para los vallenses. «Esto es que es lo más grande, que me quiten lo demás, pero que me dejen la Rama de San Pedro y la del Valle, esto va para los que lo disfrutamos y para los que no pueden estar», concluye.