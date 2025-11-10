La Aldea de San Nicolás abre este viernes su Casa de la Memoria Está previsto que a la inauguración acuda el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres

La Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea celebrará el próximo viernes, 14 de noviembre, a las 19.00 horas, la inauguración oficial de la Casa de la Memoria, un nuevo espacio cultural que se convertirá en la sede principal de la fundación y en un referente insular, regional y nacional en la conservación del patrimonio inmaterial, la historia viva y la memoria colectiva del pueblo aldeano y del conjunto del archipiélago canario, según informó en un comunicado.

La apertura de la Casa de la Memoria constituye uno de los acontecimientos más relevantes en la historia reciente de La Aldea de San Nicolás. Este espacio, concebido como centro de interpretación de la memoria local y de encuentro intergeneracional, reunirá más de cuatro décadas de trabajo comunitario, investigación etnográfica y acción educativa desarrollada por la fundación y su red de Museos Vivos.

El nuevo centro albergará no solo la memoria del municipio de La Aldea, sino también la memoria recogida en distintas islas de Canarias, consolidándose como un punto de referencia para la investigación, documentación y difusión del patrimonio cultural inmaterial canario.

La Casa de la Memoria ha sido posible gracias al apoyo institucional y a la cooperación entre administraciones públicas. El Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria ha financiado la compra del inmueble; la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha sufragado la reforma y adecuación del edificio; y el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha colaborado y colaborará activamente en la gestión y mantenimiento del espacio, garantizando su apertura y sostenibilidad futura.

Durante el acto inaugural se contará con la presencia del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres Pérez; del viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez Sánchez; del vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Claret Sosa Monzón; así como de la corporación municipal de La Aldea de San Nicolás, encabezada por su alcalde, Pedro Suárez Moreno.

Asimismo, asistirán representantes del ámbito educativo, cultural y patrimonial de las islas, junto a numerosos colectivos y vecinos que han contribuido activamente a la recuperación, preservación y transmisión del legado cultural y social del municipio y de Canarias.

«Este proyecto no es solo un edificio, sino la materialización de una historia colectiva que une a generaciones enteras de aldeanos y aldeanas en torno al valor de la memoria compartida», señala la dirección de la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea.

La fundación invita a participar en un acontecimiento que marcará un antes y un después en la historia contemporánea de La Aldea de San Nicolás y del patrimonio cultural de Canarias.