La Aldea lanza un SOS por sus museos vivos: peligran siete

La Fundación Proyecto Comunitario abre un 'crowdfunding' para intentar comprar cinco inmuebles donde se recrea el pasado aldeano | Han logrado salvar 'in extremis' la escuelita, que ha estado a punto de ser reconvertida en vivienda vacacional

Gaumet Florido La Aldea de San Nicolás Martes, 8 de julio 2025, 02:00

Paradojas de la vida. Los museos vivos de La Aldea de San Nicolás atraviesan la etapa más delicada de su historia justo en su 25 aniversario. La conmemoración, que debió ser un motivo de celebración, se ha tornado en agonía, al menos para 7 de estas 16 experiencias museísticas que, por cierto, llegaron a merecer una distinción a escala mundial en un Congreso Internacional de Museos Deac (Departamentos de Educación y Acción Cultural). La Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea lanza un SOS por sus museos vivos: siete están en serio peligro. Los cinco inmuebles en donde son recreados, que son de propiedad privada y fueron cedidos para este uso, están a un paso de venderse.

La fundación ha pedido ayuda a las instituciones, pero el tiempo pasa y no llegan las soluciones. Las familias propietarias, por diversos motivos, no quieren o no pueden seguir manteniendo esas casas, así que al colectivo solo le queda comprarlas. Su última esperanza está en el propio pueblo y en las miles de personas que han viajado al pasado de la mano de estos museos. Han abierto un 'crowdfunding' en sus redes para quien quiera ayudarles a salvar estas experiencias pueda hacer una aportación. «Cada granito de arena cuenta», resumen en el cartel de la campaña. Basta conectar con un código QR y seguir las indicaciones. Y el pasado sábado montaron un estand en el Mercadillo de Complementos y Artesanías de La Aldea.

Ampliar Esta escuelita está a punto de pasar a formar parte del patrimonio de la fundación. Cober

«Somos conscientes de que no podemos comprar todas las sedes, pero al menos sí las más significativas», apunta Ancor Suárez, presidente de la organización. Por lo pronto, están a punto de hacerse con la propiedad de la escuelita. «Es un referente de los museos vivos». Les partía el alma perder el lugar que atesora el recuerdo de Carmita Afonso, la maestra, que le da su nombre, y que, además, custodia, desde la calle, frente a la fachada, una escultura de otro emblema aldeano, Pedro Navarro 'Ico'.

«Está pendiente de la firma ante notario», respira con alivio Suárez. Se logró reunir el dinero para comprarla. Un inversor italiano se la disputó durante meses. Quería montar en ella una vivienda vacacional, pero la fundación ejerció la opción de compra a la que tenía derecho. Los que colaboraron hicieron aportaciones de entre 6.000 y 10.000 euros y la pondrán a nombre de la fundación.

Ampliar Recreación de una empaquetadora de tomates aldeana. C7

Una está salvada. Queda el resto. Suárez prefiere no identificarlas para no despertar la curiosidad de nuevos inversores por esos inmuebles, pero calcula que el dinero que haría falta para adquirir esos cinco propiedades rondaría los 400.000 euros. «Es verdad que es mucho dinero, pero vale la pena intentarlo; en esos museos está la historia, la memoria y la identidad de La Aldea».

Suárez hace un llamamiento a la colaboración para mantener un legado que, recuerda, ha sido mostrado durante 25 años de forma gratuita a 150.000 personas y fruto de la generosidad de decenas de Guías del Patrimonio, los propios protagonistas de esas experiencias que ellos ahora recrean.