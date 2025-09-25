La Aldea inicia las obras de mejora de la carretera de acceso a la playa de Tasarte Un proyecto de 339.480 euros, financiado por la UE, mejorará la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de la vía de conexión con la zona costera

CANARIAS7 La ALdea de San Nicolás Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás anunció ayer el inicio de las obras del acondicionamiento del acceso a la playa de Tasarte, con un presupuesto de 339.480 euros, un proyecto largamente demandado por los vecinos. Los trabajos serán ejecutados por Asfaltos Tivoli S.L.U. y Hermanos García Álamo S.L.U. El plazo de ejecución es de un mes.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Estrategia de Resiliencia Turística en Canarias, dentro del Programa de Actuaciones con Entidades Locales en Infraestructuras Turísticas, y cuenta con financiación de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. La actuación ha sido posible gracias a la subvención otorgada por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

Las obras se ejecutarán en el tramo comprendido entre el P.K. 6+085 y el P.K. 9+297 de la carretera municipal que conecta con la GC-205, garantizando la mejora de las condiciones de circulación, actualmente deterioradas, y dotando al acceso de mayor seguridad, accesibilidad y funcionalidad. Esta vía constituye el único acceso al valle de Tasarte y conecta el pueblo con la playa.

El alcalde, Pedro Suárez, destacó que «este proyecto es una prioridad, ya que permite mejorar significativamente la movilidad y la seguridad de vecinos, visitantes y turistas, al tiempo que optimiza el acceso a una de nuestras playas más emblemáticas. La intervención también incluye actuaciones de embellecimiento y adecuación ambiental, respetando el entorno y potenciando el atractivo de la zona«.

El proyecto contempla, además, un estudio pormenorizado del entorno para asegurar que las actuaciones sean compatibles con el medio ambiente, mejorando la experiencia de los visitantes y fortaleciendo la infraestructura turística del municipio. Con esta intervención, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la seguridad vial y la promoción de la actividad turística en La Aldea de San Nicolás.