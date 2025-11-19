La Aldea advierte al Cabildo de los problemas de tráfico si se alarga la construcción del viaducto de El Risco Teme que la reducción de las partidas presupuestarias del Gobierno Regional continúe ralentizando las obras Agaete-El Risco las cuales aún no se han iniciado

La puesta en servicio del tramo comprendido entre Agaete y el túnel de Faneque, que el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, se ha comprometido llevar a cabo en el 2027, creará un cuello de botella en la zona de El Risco. Algo que preocupa mucho a los usuarios de la carretera ante la evidencia de una acumulación de tráfico en un tramo de unos 4 kilómetros caracterizados por ser una vía estrecha de muchas curvas y que además atraviesa el núcleo urbano del citado barrio.

Una situación que se prolongará hasta que esté operativo el viaducto de El Risco, una gran estructura con una complejidad técnica similar a los puentes de Silva y Guiniguada, pero que a pesar de su complejidad aún no se ha iniciado. Si bien las previsiones del organismo regional le sitúan para el 2028, a Roque Aldeano tal fecha le suscitan múltiples dudas consecuencia de los sucesivos incumplimientos en la ejecución de una interminable vía La Aldea-Agaete, cuyas obras se iniciaron hace ya 16 años.

Para entonces, el transitar desde Agaete a El Risco sólo se tardará 5 minutos y que los vehículos desde La Aldea a la boca norte del túnel que lleva este mismo nombre lo hacen actualmente en 10 minutos. Aparte del consecuente tráfico acumulado en barrio agaetense procedente de uno y otro lado, únasele los camiones con materiales para la construcción del referido túnel de 571 metro de largo y 81 de alto. Un tráfico que a su vez se verá incrementada por las visitas de foráneos a La Aldea consecuencia de la novedad de la puesta en servicio del tramo a inaugurar, Agaete-Faneque, que ofrecerá una reducción importante de tiempo y peligrosidad.

A esto se le une el tránsito de vehículos de gran porte durante los meses de la zafra del tomate lo que totalizarán un cúmulo de problemas, incluidos los de seguridad, derivados de una congestionada circulación de vehículos en un tramo que por sus múltiples curvas y su anchura no es suficiente para soportar un tránsito importante de movimientos diarios llenos de sobresaltos y que de por sí ya se vienen ocasionando.

Todas estas circunstancias fueron expuestas recientemente al consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, por el alcalde de La Aldea Pedro Suárez, y el portavoz del Foro Roque Aldeano, Rafael Ramos, durante una reunión a la que también asistieron técnicos insulares y el portavoz socialista en La Aldea, David Godoy, ya que una vez recepcionada la obra nueva la responsabilidad entienden será de la institución insular.

Al respecto, la delegación aldeana solicitó que el Cabildo grancanario lleve a cabo un exhaustivo seguimiento del tiempo de ejecución del viaducto de El Risco que, con un plazo de ejecución de 30 meses. Para ello se hace necesario contar con las partidas presupuestarias necesarias para que a la vez que se trabaja el tramo Faneque-Agaete, incluido el puente del barranco de La Palma, ya en ejecución, también se haga a buen ritmo el viaducto de El Rico que la consejería de Obras Públicas del Gobierno Regional se ha comprometido iniciar el próximo mes de diciembre.

Visto que recientemente el consejero de Obras Públicas firmaba la orden de aprobación del modificado del proyecto de ejecución, donde se incluyen los puentes del barranco de La Palma y El Risco, tras cinco años de bloqueo y por un valor de 28,29 millones de euro, ahora se hace necesario disponer de las partidas presupuestarias para que el dinero no sea motivo de la ralentización de las obras. El Foro Roque Aldeano ha venido denunciando los recortes en las partidas destinadas al tramo en construcción Agaete-El Risco y que debió estar concluido desde mediados del actual ejercicio 2025, una vez cumplidos los 65 meses de ejecución recogidos en las cláusulas de adjudicación de la obra.