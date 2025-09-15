La alcaldesa de Ingenio destituye a una edil de Somos PP y suma a CC Alejandra Rodríguez llevaba Educación | El edil Lucrecio Suárez asumirá las delegaciones de Servicios Sociales y Vivienda | La incorporación se hará efectiva el próximo 1 de octubre

Gaumet Florido Ingenio Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:49 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

Una de cal y otra de arena. La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, cesó este lunes de sus funciones a la edil de Somos PP, Alejandra Rodríguez, pero al mismo tiempo anunció que la coalición de partidos que lidera se verá reforzarda con la incorporación del concejal de Coalición Canaria, Lucrecio Suárez. Esta entrada de los nacionalistas dará lugar a un ejecutivo local multicoral integrado por cinco formaciones políticas. CC se suma a la alianza que ya formaban dos coaliciones, Forum Drago-NC y Somos PP.

Vanesa Martín, de Forum Drago, no quiso dar excesivos detalles de los motivos de la destitución de la concejal. «Solo quiero agradecer todo el trabajo que ha hecho, pero los ciclos, igual que empiezan, se acaban», se limitó a decir. Este periódico intentó conocer la posición de Rodríguez, pero hasta ahora no ha sido posible.

Aunque formalmente el cese es potestad de alcaldía, todo apunta a que se ha producido de forma consensuada con Somos PP, la otra pata fuerte del pacto, que fue con la que se presentó a las elecciones la concejal destituida. Si hubiera sido una decisión unilateral de la alcaldesa, los dirigentes de la alianza conservadora la habrían considerado una agresión y habrían mostrado su disconformidad, y no es el caso.

Consultado el potavoz de Somos PP, Rayco Padilla, solo subrayó que «el pacto de gobierno en Ingenio goza de buena salud» y avanzó que reunirá a los órganos internos del partido para analizar la situación y que estos días procederá al reparto de las áreas que tenía encomendadas Rodríguez.

Queda por saber ahora qué camino coge la concejal que ha sido apartada de sus funciones, si decide conservar su acta de edil o si renuncia. Y si en el caso de que opte por mantener su escaño, que es personal e intransferible, sigue apoyando al gobierno pese a no tener funciones asignadas o, por el contrario, solicita su pase a los no adscritos.

Lo que sí sabe el gobierno municipal es que a partir de ahora se les sumará el único edil de CC en el consistorio, Lucrecio Suárez, que asumirá las delegaciones de Servicios Sociales y Vivienda, ambas hasta ahora en manos de concejales de Forum Drago. El pacto entre las formaciones políticas se firmó días atrás y cuenta con el beneplácito de las respectivas direcciones insulares y regionales de los partidos.

Suárez no ocultaba este lunes su entusiasmo. Recordó que ya en su día CC optó por dar un voto de confianza al gobierno local cuando tras la renuncia del exalcalde José López apoyó con su voto la elección de la actual regidora, Vanesa Martín. «Desde el principio hemos optado por hacer una oposición constructiva, por lo que hemos apoyado todo aquello que creíamos que se hacía bien y en beneficio de Ingenio», apunta Suárez. La única diferencia es que ahora podrá contribuir desde dentro y de forma activa.

En un comunicado, el concejal nacionalista agradece a todo el equipo de gobierno la predisposición a la firma de este pacto, y se reafirma en su compromiso de ponerse al servicio de Ingenio, con un trabajo serio, riguroso, comprometido con el municipio, y anuncia que quiere contribuir a la estabilidad del gobierno de Ingenio, a la vez que ayudará a estrechar los lazos de colaboración con el Gobierno de Canarias para hacer realidad proyectos importantísimos para Ingenio.