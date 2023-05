La alcaldesa afirma que el PMM de Costa Mogán ha reportado 5 millones a las arcas

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, han ofrecido este martes una comparecencia pública para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del 13 de abril, que desestima el recurso interpuesto por la comunidad de propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico Fase I para anular el PMM Costa de Mogán.

De este modo, el PMM mantiene su vigor desde su aprobación en 2015, fecha desde la cual se han contraído 21 convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento de Mogán y diferentes promotores privados para la rehabilitación y mejora de las infraestructuras turísticas.

El fallo del TSJC ha supuesto «un espaldarazo en positivo al Ayuntamiento y, sobre todo, a los promotores del municipio, que siguen invirtiendo y mejorando el destino», manifestó la alcaldesa, quien puso sobre la mesa los 21 convenios firmados entre la administración local que dirige y los mencionados promotores desde la entrada en vigor del PMM Costa de Mogán el 22 de mayo de 2015.

Inversiones millonarias en complejos obsoletos

Bueno destacó los más de 5 millones de euros en ingresos al Ayuntamiento a raíz de estos acuerdos, pero también «las inversiones millonarias en los complejos turísticos obsoletos, que han dando realce y mejorado el núcleo turístico de Puerto Rico».

Entre estas se refirió a una de 35 millones de euros realizada en el hotel Servatur Puerto Azul, que pasará de 3 a 4 estrellas y que abrirá próximamente al público de manera parcial. También a los dos nuevos centros comerciales de la zona superior de la avenida Tomás Roca Bosch. «En el próximo Pleno se llevará la aprobación de un convenio para seguir mejorando la zona comercial en Agua La Perra», apuntó.

Por su parte, Navarro explicó la trayectoria jurídica del PMM desde su aprobación en 2015. «En el 2020 el TSJC lo declara nulo manifestando falta de los requisitos esenciales, esto es, el informe preceptivo de Costas. En el 2020 el Ayuntamiento y otras empresas presentan el correspondiente recurso contencioso administrativo que da lugar a una sentencia del Tribunal Supremo de 2022, que ordena al TSJC que entre a valorar el fondo del asunto. Y ahora, el 13 de abril de este año, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara válido y eficaz el documento».

Bueno destaca que Mogán es un municipio seguro para invertir

«En este vaivén de sentencias», dijo Bueno, «nosotros siempre hemos tenido claro que el PMM ha permanecido en vigor porque no ha habido una sentencia firme que lo anule». «Si como grupo de Gobierno hubiéramos necesitado en esta legislatura el apoyo de algún partido político de la oposición para sacar adelante los convenios no lo habríamos logrado, porque han votado en contra por una sentencia de 2020 no firme», relató.

Así, la alcaldesa aseguró que el Gobierno local «ha ofrecido a los empresarios seguridad y certidumbre para seguir invirtiendo». «El tiempo nos ha dado la razón y, por tanto, cualquier empresario que quiera invertir en el municipio de Mogán tiene la garantía y la seguridad jurídica de que está avalado por el PMM Costa de Mogán», indicó.

En alusión a los propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico Fase I, que interpusieron un contencioso para anular el Plan al estar en contra de la construcción de dos nuevos centros comerciales, Bueno les trasladó en su momento que recurrir no era la solución, ya que no iban a lograr una sentencia que dictara la demolición de esos edificios por ser su competencia.

Reproche a la actitud del Centro Comercial de Puerto Rico

«Nos entristece esa forma de actuar en su momento porque iba en contra de los intereses del resto de promotores para renovar la planta alojativa, que es tan necesario incluso para el propio Centro Comercial de Puerto Rico por las posibilidades de atraer un turismo de mayor calidad a sus establecimientos», ha señalado.

El PMM Costa de Mogán se convierte de este modo en el único de Canarias que, tal y como expresó la alcaldesa, «ha sobrevivido ante los tribunales». Bueno felicitó a los promotores actuales y futuros, ya que este plan es «la herramienta que tenemos para acelerar los trámites para todos aquellos que desean invertir para mejorar, rehabilitar y renovar este destino».