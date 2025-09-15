Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Reunión celebrada en la mañana de hoy del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García. C7

El alcalde de Santa Lucía pide a Clavijo financiación para crear tribunales de instancia

Solicita que se cree una ficha financiera para poder construir las nuevas infraestructuras y dotarlas de personal

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Lucía de Tirajana

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:41

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, pidió en la reunión celebrada este lunes al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, «que se busque financiación para que se creen los cuatro nuevos tribunales de instancia en el municipio, tal y como se recoge en el Decreto aprobado en enero de este año». El primer edil se reunió con el jefe del ejecutivo canario en la sede de Presidencia para plantearle que «se cree una ficha financiera para poder construir las nuevas infraestructuras y dotarlas de personal».

Clavijo se comprometió a encargar un estudio para conocer qué presupuesto necesitarían las nuevas infraestructuras. La Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia 1/2025 recoge que el municipio de Santa Lucía de Tirajana deberá contar con un nuevo tribunal de instancia formado por nuevas oficinas integradas por una Sección Única, de Civil e Instrucción, que también abarcará Violencia sobre la Mujer. Deberán crearse también cuatro plazas nuevas de jueces o juezas en el municipio.

Después de que se publicara la ley en enero, el alcalde santaluceño se ha reunido en dos ocasiones con la consejera de Justicia, Nieves Barreto, para trasladarle esta reivindicación.

Tras el encuentro con el presidente, en la que también estuvo el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el alcalde señaló que «el partido judicial de Santa Lucía de Tirajana se creó en el año 2005 y desde esa fecha no se ha hecho nada, por eso le he pedido al presidente que desde el gobierno canario se trabaje para crear una ficha financiera, ya que estamos dispuestos a colaborar para presionar ante el gobierno del estado, pero creemos que no se puede demorar más la construcción de los nuevos tribunales».

