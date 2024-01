El alcalde de Ingenio sacó del pleno su recusación con el reparo del secretario

El alcalde de Ingenio, José López, decidió retirar del orden del día del pleno del 26 de diciembre de 2023 el punto en el que se iba a tratar su recusación por parte de Naturgy pese a la oposición del secretario municipal, quien en la Junta de Portavoces previa le advirtió varias veces de que el asunto debía ser acordado y votado en la sesión, según consta en el acta de la reunión.

En esta junta, celebrada a las seis y media de la tarde de aquel mismo 26, minutos antes del pleno, el alcalde comunicó a los distintos portavoces que había presentado su renuncia a participar en las Juntas de Gobierno donde se tratasen las posibles solicitudes de licencia de Naturgy para instalar dos plantas solares entre Carrizal y El Burrero.

Esta multinacional había instado la recusación del alcalde en los asuntos que le concernían porque antes de llegar al cargo, en su faceta como empresario, había presentado alegaciones para oponerse a la instalación de uno de los dos parques fotovoltaicos. Los técnicos municipales entendían que no cabía la recusación, pero sí un mandato expreso de abstención, que era lo que se iba a debatir y aprobar en el pleno de diciembre.

La tesis del alcalde sobre por qué debía retirarse el punto

El alcalde entendía que dado que ya había anunciado su abstención, «lo que procedería es acordar el archivo sin trámites del incidente de recusación por pérdida sobrevenida del objeto». Es decir, que como él ya se abstendría por iniciativa propia, ya no cabía que el pleno le ordenase abstenerse.

Sin embargo, el secretario insistió en que el expediente ya estaba dictaminado y que hasta ahora el alcalde se había opuesto a su abstención, por lo que el punto debía ser acordado por el pleno. Es más, le recalcó. «El alcalde no puede participar absolutamente en nada, ni en procedimientos, ni en manifestaciones, ni en nada que tenga que ver con los dos expedientes», una advertencia que, como se quejó la oposición, luego no impidió al regidor explicar su posición sobre estos proyectos en el propio pleno.

La oposición no solo secundó al alto funcionario en sus reparos, sino que anunció que si al final el punto se caía del orden del día abandonaría la sesión, como así hizo. Además, la edil del PSOE, Ana Hernández, quiso saber si el concejal proponente del punto y edil de Urbanismo, Rayco Padilla, quería también retirarlo, pero este edil, portavoz de Somos PP y socio de gobierno de la formación del alcalde, dejó claro que él no retiraba ningún punto, que la decisión no era suya.

El informe de la ULPGC dice que la planta solar está afectada por las restricciones de la Ley del Suelo

El informe que el alcalde encargó a la Fundación Universitaria de Las Palmas y que ha usado para justificar su oposición al parque fotovoltaico concluye que, dado que Naturgy pidió la licencia para su planta solar Telde III el 28 de agosto de 2019, estaba afectada por las restricciones previstas en la Ley del Suelo de 2017 para los usos que podrían otorgarse en la subcategoría de suelo rústico de protección agraria, que es justo el que ocupa esa huerta solar.

Para esas restricciones previstas en la ley, la propia norma contemplaba una especie de moratoria en la disposición transitoria segunda, que especificaba que «la limitación para autorizar usos de interés público o social en suelo rústico de protección agraria no será de aplicación a los expedientes en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley o que se inicien antes del 31 de diciembre de 2018».

Manuel Sarmiento, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y redactor del informe, de 29 páginas, entiende, por tanto, que esta solicitud de licencia no pudo acogerse a esa moratoria, por lo que no pudo beneficiarse de una declaración de interés público y social por parte del Cabildo, que fue justo lo que propició que los técnicos municipales avalasen la licencia, ya concedida, pese a que el Plan General de Ordenación de Ingenio no permite una planta fotovoltaica en ese suelo ni entre los usos ordinarios ni entre los complementarios.

Subraya Sarmiento que la especial protección del suelo agrario en la Ley del Suelo «obliga a una interpretación muy restrictiva de los usos y aprovechamientos que se pueden realizar en suelo rústico de protección agraria e impulsa, pues, a denegar de forma motivada la licencia que se solicita por no cumplir con la ordenación en vigor», que es la del PGO de Ingenio.

Sin embargo, este informe no fue incorporado al expediente ni tenido en cuenta, y la licencia ya está concedida. En todo caso, otras fuentes advierten de que este dictamen de la ULPGC no tiene en cuenta que la primera petición de autorización de Naturgy para esta planta data de 2017, por tanto, con la moratoria aún en vigor.