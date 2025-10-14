El alcalde de Guía asegura que los pagos a los quince proveedores «están acreditados» Alfredo Gonçalves reacciona a la petición del fiscal adscrito al Tribunal de Cuentas para que un delegado instructor investigue el caso ante la falta de documentación aportada por el órgano municipal en el periodo de alegaciones

El alcalde del Ayuntamiento de Guía, Alfredo Gonçalves, asegura a través de un comunicado de prensa que no existe «ninguna irregularidad» en los pagos a quince proveedores y que el órgano municipal va a aportar documentación que demuestre que los contratos están «acreditados». Todo ello después de que el partido opositor Juntos por Guía presentara una denuncia en relación a los pagos de estos contratos y que el Ministerio Fiscal, adscrito al Tribunal de Cuentas, solicitase a la Comisión de Gobierno de este tribunal que nombre a un delegado instructor para que investigue el caso.

El regidor aclara que «el Tribunal de Cuentas investiga si se han realizado las prestaciones que figuran en los quince contratos», siendo el propio Consistorio el encargado de aportar documentación e informes que acrediten que estos contratos son verídicos. Además, puntualiza en el comunicado que el tribunal solicita «más documentación de la que ya se ha presentado para demostrar que los proveedores prestaron los servicios», asegura Gonçalves.

«No tenemos ningún problema, puesto que los servicios se realizaron y presentaremos lo que sea necesario», señala el alcalde en la nota emitida. También quiso aclarar que este procedimiento está reglado por el Tribunal de Cuentas y «no por la Fiscalía de Delitos Económicos», recalcando que no existe ni una inspección ni denuncia penal que pueda derivar en un procedimiento, sino unas posibles irregularidades económicas-administrativas.

Por lo tanto, el delegado instructor deberá acreditar que los pagos a los proveedores se dieron por la prestación de los servicios. Hasta ahora, tal y como refleja el informe emitido por el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento ha presentado la documentación y los informes técnicos correspondientes para justificar los pagos de dos de los quince contratos con proveedores. Uno de ellos relacionado con el Contrato de Servicios para la recogida y transporte de Residuos Sólidos Urbanos y el otro con el servicio de recogida y mantenimiento de animales abandonados.