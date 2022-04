Agüimes clama por el retraso del Cabildo en el reasfaltado del acceso a Guayadeque

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, hizopúblico este viernes su «más enérgico enfado» por el retraso de la consejería de Obras Públicas del Cabildo en cumplir con su compromiso «y su obligación» de reasfaltar la calle La Orilla, el tramo de la vía GC-103 que sirve de acceso a Guayadeque desde el casco y que en su primer tramo se ubica en una zona eminentemente urbana, con viviendas a ambos lados de la calzada. Su petición es que se mejore el pavimento al menos entre la conexión con la GC-100, con la calle Juan Alvarado y Saz, y la entrada a la zona de La Tablilla.

Asegura el regidor agüimense que en una reunión que mantuvo con el consejero Miguel Ángel Pérez a principios de febrero, éste le aseguró que las máquinas de reasfaltado entrarían en La Orilla justo después de que acabasen las actuaciones previstas en la GC-1. «Me dijo que las obras en la autovía estarían acabadas en un mes y que entonces mejorarían el acceso a Guayadeque; sin embargo, han pasado dos meses y no solo no hay ni rastro de las obras, sino que ni siquiera me coge el teléfono». Óscar Hernández se queja de numerosas e infructuosas llamadas a su secretaria y a su jefa de gabinete.

«Esa calzada es responsabilidad del Cabildo y se encuentra en muy mal estado, por lo que ya supone un grave riesgo para la seguridad de los que la usan, y también para los vecinos, que la sufren a diario», indicó molesto, no sin antes recordar que se trata de una calzada con una elevada intensidad de tráfico al ser una de las dos entradas viarias a Guayadeque, destino gastronómico y de senderismo para turistas y grancanarios.

Tampoco ha conseguido que le informen de cómo va el expediente para las expropiaciones de los terrenos por los que irá precisamente el nuevo acceso a Guayadeque, previsto por la parte de atrás del cementerio.

Desde el Cabildo, por su parte, puntualizaban este viernes que las obras de reasfaltado de la GC-1, primero en el tramo que discurre junto al aeropuerto y después en la Avenida Marítima, ni siquiera han comenzado todavía. La previsión es que lo hagan a partir del día 15.

Actuación de Vocal Siete

Por su parte, la energía siempre positiva de Vocal Siete regresa este sábado al Teatro Auditorio Agüimes con 'Punto y Seguimos', el nuevo espectáculo de esta formación musical. Será un concierto especial para el grupo, que celebra sus 15 años de trayectoria derrochando música de calidad, optimismo y buen humor.

Sin más instrumentos que sus gargantas, las siete voces de Vocal Siete encandilan sin distinción, intercambiándose el papel de protagonistas de una canción a otra. En 'Punto y Seguimos' se incluyen temas conocidos de muy diversos géneros: pop, rock, reggae, música latina... Se rinde tributo a los Beatles, Queen, Celia Cruz, Rubén Blades y tantos otros. Las entradas se pueden adquirir en tickentradas.com al precio de 10 euros.