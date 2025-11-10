Agüimes vuelve a adelantar la Navidad y realiza el encendido oficial este sábado El acto incluye un espectáculo de luz y las actuaciones de Cristina Ramos y Señor Natilla en el Cruce de Arinaga

El Ayuntamiento de Agüimes vuelve a adelantar la Navidad, al igual que hizo el pasado año, y el próximo sábado celebrará el encendido oficial del alumbrado en un acto que tendrá lugar en el Cruce de Arinaga. El espectáculo 'Fiesta de la Luz' comenzará a las 19.30 horas en la avenida de Ansite y promete deslumbrar a vecinos y visitantes en un ambiente festivo para toda la familia.

Pero los actos arrancan un poco antes, ya que desde las 17.00 horas habrá un ludoparque infantil instalado en la vía principal del barrio, donde los más pequeños podrán disfrutar de juegos y atracciones mientras se preparan para el momento del encendido.

Tras el espectáculo de luces, la música tomará el relevo con el concierto 'Merry Christmas', protagonizado por la cantante Cristina Ramos y presentado por Kiko Barroso. Será a las 20.30 en la plaza Primero de Mayo. La artista grancanaria ofrecerá un repertorio de temas navideños cargado de energía con su inconfundible voz y estilo.

La velada culminará con el concierto de Señor Natilla, a partir de las 22.00 horas, también en la plaza Primero de Mayo, en un espectáculo que pretende recrear una discoteca en directo. De esta manera finalizará un programa que quiere llenar de color, música y diversión uno de los momentos más entrañables del año.

Estimular la actividad comercial

Con el encendido de las luces de Navidad se pretende estimular el movimiento económico en las zonas comerciales abiertas, así como amenizar las fiestas y eventos programados durante las próximas semanas en los diferentes barrios. Todas las fuentes de luz son de tecnología LED, de máxima eficiencia energética, lo que minimizará tanto el consumo eléctrico como la contaminación lumínica.

El municipio ha decidido en los últimos años realizar el encendido navideño a mediados del mes de noviembre, mucho antes que el resto de ciudades grancanarias. De esta forma, la ciudadanía podrá disfrutar durante casi dos meses de la decoración navideña, por lo que es una forma de amortizar el gasto económico del alquiler durante varias semanas, a la vez que se incentiva la actividad comercial.

