Agüimes saca a licitación el contrato de parques y jardines por 4,2 millones
La empresa adjudicataria se encargará del mantenimiento de los espacios verdes durante dos años, prorrogables otros dos años más
Agüimes
Martes, 19 de agosto 2025, 22:55
El Ayuntamiento de Agüimes ha sacado a licitación el servicio de mantenimiento y conservación de parques, jardines, plazas y zonas verdes por un importe de 4,2 millones de euros durante dos años, prorrogables otros dos años más, por lo que supera los 8 millones de euros.
La empresa adjudicataria se encargará, entre otras cuestiones, de trabajos de poda, tala y mantenimiento de árboles, arbustos y palmeras, así como de la limpieza y mantenimiento de parterres, alcorques y demás zonas verdes, además del césped en el municipio, excepto en la zona industrial.
A ello se suma las labores de riego y mantenimiento de la propia red de riego, al igual de que de otros elementos como mobiliario urbano, pérgolas, arquetas, muros, paredes, suelos de cauchos, reposición de árido, cuartos asociados a las labores de conservación, caminos, pavimentos, etcétera.
Incluye los juegos infantiles y las fuentes
El servicio también incluye el mantenimiento de juegos infantiles en una treintena de parques, workout (calistenia y skatepark) y parques biosaludables y elementos asociados, además de las fuentes.
El contrato también contempla las inspecciones del arbolado y de palmeras para identificar posibles peligros. Para ello deben diagnosticarse, así como hacer las revisiones oportunas cada año para detectar cualquier anomalía patológica o carencia de nutrientes que presente.
Asimismo, el personal de la empresa adjudicataria, que será subrogado, se encargará de la apertura y cierre de parques, como La Luna, Las Olas, el del Cruce de Arinaga, La Banda y El Oasis, además del ubicado en la Casa de la Cultura de Arinaga y el parque infantil del polígono residencial, al igual que las áreas recreativas como la de El Milano. A lo que se añade la limpieza de cuartos y baños en el interior de parques y jardines, así como de las plazas.
Entre las mejoras que proponen los pliegos y que otorga más puntuación se encuentra el suministro de flores de pascuas, así como la instalación de 20 papeleras infantiles con alegoría de animales y 100 papeleras para exterior circular con antivuelco.
