Agüimes saca a licitación el contrato de parques y jardines por 4,2 millones La empresa adjudicataria se encargará del mantenimiento de los espacios verdes durante dos años, prorrogables otros dos años más

Cristina González Oliva Agüimes Martes, 19 de agosto 2025, 22:55

El Ayuntamiento de Agüimes ha sacado a licitación el servicio de mantenimiento y conservación de parques, jardines, plazas y zonas verdes por un importe de 4,2 millones de euros durante dos años, prorrogables otros dos años más, por lo que supera los 8 millones de euros.

La empresa adjudicataria se encargará, entre otras cuestiones, de trabajos de poda, tala y mantenimiento de árboles, arbustos y palmeras, así como de la limpieza y mantenimiento de parterres, alcorques y demás zonas verdes, además del césped en el municipio, excepto en la zona industrial.

A ello se suma las labores de riego y mantenimiento de la propia red de riego, al igual de que de otros elementos como mobiliario urbano, pérgolas, arquetas, muros, paredes, suelos de cauchos, reposición de árido, cuartos asociados a las labores de conservación, caminos, pavimentos, etcétera.

Incluye los juegos infantiles y las fuentes

El servicio también incluye el mantenimiento de juegos infantiles en una treintena de parques, workout (calistenia y skatepark) y parques biosaludables y elementos asociados, además de las fuentes.

El contrato también contempla las inspecciones del arbolado y de palmeras para identificar posibles peligros. Para ello deben diagnosticarse, así como hacer las revisiones oportunas cada año para detectar cualquier anomalía patológica o carencia de nutrientes que presente.

Asimismo, el personal de la empresa adjudicataria, que será subrogado, se encargará de la apertura y cierre de parques, como La Luna, Las Olas, el del Cruce de Arinaga, La Banda y El Oasis, además del ubicado en la Casa de la Cultura de Arinaga y el parque infantil del polígono residencial, al igual que las áreas recreativas como la de El Milano. A lo que se añade la limpieza de cuartos y baños en el interior de parques y jardines, así como de las plazas.

Entre las mejoras que proponen los pliegos y que otorga más puntuación se encuentra el suministro de flores de pascuas, así como la instalación de 20 papeleras infantiles con alegoría de animales y 100 papeleras para exterior circular con antivuelco.

