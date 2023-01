Agüimes se reivindica como puerto seguro para la cultura y la defensa de la libertad

Agüimes: la Atenas del Sur, la Fuenteovejuna de Gran Canaria, el vivero del deporte vernáculo o el Oriente de colores libertarios. Todos y cada uno son Agüimes, y en uno, en varios o en todos esos espejos a la vez se reconocen los cinco homenajeados este viernes por el Ayuntamiento en el acto institucional con el que el gobierno, en nombre de su pueblo, hizo entrega de sus más altos honores y distinciones en el día grande su patrón, San Sebastián, y también en el del aniversario de la creación del Señorío Episcopal, hace 536 años, su fundación como primigenia entidad administrativa.

«Acaba aquí la zozobra de la eterna singladura de un errante», declamaba anoche el docente, investigador, divulgador y escritor Faneque Hernández con los versos de su 'Oda a Agüimes', el pueblo que llamó su «su hogar en la Tierra», «el lugar sin fronteras donde conviven gentiles y creyentes sin desaire ni conflicto» y donde este capitalino, nacido, como contó, en los «blancos arenales» de Las Alcaravaneras, halló «puerto seguro» para su navío hace ya 40 años y donde, según confesó, desea terminar también sus días junto a su esposa.

Así, con esta sentida lírica, fue como terminó la noche de este viernes Faneque Hernández, en el Teatro-Auditorio, su discurso de agradecimiento a la decisión de Agüimes de declararle, oficialmente, uno entre los suyos. El nuevo Hijo Adoptivo del municipio fue, además, el encargado de hablar en nombre de los otros distinguidos, el timplista Germán López, el IES Joaquín Artiles, y los clubes de lucha canaria Unión Agüimes y Roque Nublo, ambos de la localidad.

Faneque Hernández (Hijo Adoptivo). Nacido en la capital de la isla en 1955, está afincado en Agüimes desde 1983. Profesor de instituto, ha escrito obras de poesía, teatro y novela histórica, como 'La rebelión de los sureños'. / Arcadio suárez

De Faneque Hernández dijo el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, que es «digno heredero de la impronta histórica de las gentes de este lugar», aquella que lo define como un «pueblo de personalidad firme, digna y decidida», una comunidad «aguerrida y combativa en la defensa de sus derechos más justos y elementales».

Los motines de 1708 y 1718

El regidor no los mencionó, pero a buen seguro estaba pensando en dos episodios de la historia local a los que sí se refirió el homenajeado en su discurso, porque, no en vano, no solo los ha investigado, sino que los ha «rememorado literariamente»: los motines de 1708 y 1718, hechos de una «lucha colectiva contra los abusos de poder».

Haciendo gala de su faceta como investigador, Faneque Hernández se remontó a las enseñanzas impartidas en el viejo y extinto convento dominico del casco para glosar los orígenes más remotos del hito educativo que supuso la creación del IES Joaquín Artiles, centro del que este catedrático de Geografía e Historia fue su director y del que lo es también actualmente otro profesor de Geografía, Maxi Hernández, que recogió el galardón en nombre del IES.

IES Joaquín Artiles (Espiga de Oro).Fundado en 1967, fue el primer instituto de la comarca, desde Ingenio a Mogán. Acudió su director, Maxi Hernández. / Arcadio suárez

El alcalde puso el acento en el hecho de que con su puesta en marcha en 1967 universalizó la enseñanza secundaria en la comarca, desde Ingenio a Mogán, y «rompió con una dinámica de olvido y abandono que obligaba a las familias a realizar enormes esfuerzos económicos para la formación media y superior de sus hijos e hijas».

Embajador canario y vecino

Por esta personalidad rebelde, igualitaria y cultural, antiguamente, y por su calidad de vida y urbanística, actualmente, Faneque Hernández destacó que Agüimes ha sido foco de atracción como lugar para vivir y trabajar para mucha gente llegada de fuera, entre otros, Germán López, que, según apuntó el regidor local, nació el mismo año en que Faneque se instaló en Agüimes y que, se atrevió a decir, quiere tanto a su playa de Arinaga, donde vive, como a su ansiado timple.

Germán López (Espiga de Oro). Nacido en 1983, es uno de los timplistas canarios de más renombre internacional. Es residente en Arinaga. / Arcadio suárez

Embajador musical de Canarias, dijo el alcalde que se prodiga tanto por el mundo que pronto habrá «que ponerle falta en Arinaga, donde últimamente calienta poco la silla».

Y finalmente, los dos Hernández, homenajeado y alcalde, coincidieron en fundamentar el fuerte arraigo de los dos equipos de lucha locales, el Unión Agüimes, del casco, y el Roque Nublo, del Cruce de Arinaga, en la importancia que tuvo el territorio que hoy ocupa Agüimes en la etapa indígena.

Club de Lucha Unión Agüimes (Espiga de Oro). Fundado en 1967, hereda la tradición de la Unión de Luchadores de Agüimes. Lo recogió su presidente, Fernando Méndez. / arcadio suárez

Son la prueba que hacen de este municipio «vivero de la lucha canaria», dijo Óscar. «Atestiguan una historia milenaria, la continuidad de nuestro honroso pasado indígena», aseveró Faneque. Fernando Méndez, del Unión Agüimes, y Antonio Guedes, del Roque Nublo, recogieron las dos espigas de oro.