Agüimes proyecta una comunidad energética para ahorrar hasta un 60% en la factura La iniciativa prevé la utilización de 25 cubiertas de edificios públicos y privados para instalar paneles fotovoltaicos, generar energía limpia y repartirla en la red

CANARIAS7 Agüimes Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Agüimes presentó este viernes la Comunidad Energética Villa de Agüimes Gran Canaria (Cevagc), una iniciativa municipal de generación, almacenamiento y consumo de energías renovables. Gracias a esta propuesta, vecinos, empresas y entidades podrán producir su propia energía solar, compartir excedentes y reducir así el coste de la factura eléctrica hasta en un 60 por ciento, fomentando un consumo más eficiente y sostenible.

El proyecto, presentado por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, en compañía de Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, pretende instalar paneles fotovoltaicos en cubiertas de edificios públicos y privados. De esta forma se podrá generar energía renovable que se repartirá entre los hogares y negocios cercanos que se adhieran a la red. El ahorro previsto en la factura eléctrica se calcula entre un 30 y 60 por ciento, dependiendo de los hábitos de consumo y del número de miembros de la unidad familiar.

En la actualidad son 25 las instalaciones fotovoltaicas previstas por todo el municipio, de las que 9 corresponden a edificios privados y 16 a infraestructuras públicas. La energía limpia que se podría generar con esta red podría beneficiar a cerca de 800 hogares del municipio y supondría disminuir considerablemente los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera.

El acceso a la comunidad energética es abierto y libre para nuevos usuarios, incluyendo tanto a vecinos como a comercios, pymes, instalaciones municipales o industrias. Los interesados pueden acceder como consumidores de la red eléctrica a través de una cuota anual de 100 euros y también como arrendadores de las cubiertas no transitables de sus edificios para la instalación de placas solares. Para más información se puede consultar la web https://www.comunidadesenergeticasdegrancanaria.com/.