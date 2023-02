Agüimes da la murga por tradición y por identidad

Las Palmas de Gran Canaria, 378.000 habitantes y 14 murgas made in la capital, incluidas las infantiles. Agüimes, 32.000 residentes y 15 murgas. Los números, como el algodón, no engañan. ¿Cuál es la poción mágica que hace que los lagarteros, cual aldea de Astérix y Obélix, le planten cara a la poderosa fiesta capitalina, la Roma carnavalera de la isla? Las respuestas, como los ingredientes, son varias, pero la receta es una: tradición e identidad.

«Aquí el carnaval pasa de padres a hijos, esa es la clave», explica Javier Santana, director de Los Serenquenquenes, la murga más 'internacional' de Agüimes, y también la más laureada. «Es raro quien no tiene en este pueblo un familiar, un amigo o un vecino murguero». Irene Suárez, de Las Salamandras, refuerza esa tesis. «Es que se mama desde pequeño, desde la cuna». Están tan enraizados en el pueblo que lo normal es que en una misma familia haya componentes de varias murgas distintas. Es más, solo en el gobierno municipal hay cinco murgueros, entre ellos, el alcalde, Óscar Hernández.

«Yo empecé en Los Lagartos», recuerda el regidor, que figura entre sus fundadores, allá por 1978-79. Su vida ha sido murguera. Ahora mismo forma parte de otra, la de Los Sombreritos, a la que llegó en 1993. Y es la decana. Data de 1975, lo que la convierte en la más antigua de Gran Canaria que sigue en activo y que no ha dejado de salir ningún año. También es la que acumula más veteranos, la de la media de edad más alta. Entre sus componentes, sin ir más lejos, hay casi una decena que superan los 70 años.

Las murgas funcionan como hermandades

Su director, Alejandro González, al frente del colectivo desde 1987, da otra clave que explica el auge murguero en Agüimes. Están vivas todo el año. «Hacemos viajes, encuentros...». Funcionan casi como hermandades. Se crean lazos que van más allá del escenario y los ensayos en época carnavalera.

Javier, de Los Serenquenquenes, cuenta que se implican también en la vida social del municipio, montando sus propios actos de cara al pueblo o colaborando con otros. Por ejemplo, las murgas suelen participar con sus propias carretas en la tradicional romería del Rosario. «Nosotros organizamos una semana cultural al principio del verano, pero hay otras murgas que colaboran con la Semana Santa, otras con la Bajada del Gofio y así casi todas».

Este sábado toca desfile inaugural

Con todo, es ahora cuando literalmente echan humo. No en vano, el carnaval empieza justo hoy, a partir de las 21.00 horas, con el desfile inaugural y la quema del lagarto. Tanausú Placeres, concejal de Festejos, apunta que no hay calle del casco por la que uno pase estos días en la que no se escuche el ensayo de una murga. Le ponen melodía a las noches de Agüimes, que calienta motores desde casi el mes de octubre para reencontrarse con su fiesta más señera, la que más entronca con sus raíces.

Para su alcalde, estas fiestas están tan arraigadas porque forman parte de una identidad colectiva, la de una población que históricamente se ha caracterizado por su rebeldía ante las injusticias o la falta de libertad. El mismo espíritu que les llevó a alzarse en el famoso motín de Agüimes de 1718 fue el que les movió a desafiar a la dictadura franquista y mantener sus carnavales a toda costa y pese a que estaban prohibidos.

Instantánea del acto en que la murga Los Sombreritos presentó ante los suyos el disfraz de este año. Solo se viste uno. Este año saldrán a cantar 58, pero se han hecho 70 disfraces. / C7

«No existía el carnaval en la calle, porque no nos dejaban, pero lo manteníamos en los casinos y en las sociedades», rememora Alejandro, que saca a colación un episodio histórico muy revelador que documenta el divulgador Ramón Guimerá en su libro 'El Carnaval de Agüimes'.

¡En mi pueblo mando yo!

En 1952 el entonces gobernador civil Evaristo Martín Freire publicó una nota informativa en la que recordaba que el carnaval estaba prohibido. Cuando la circular llegó a Agüimes para que la transformaran en un bando, el alcalde, Pedro Melián Rodríguez, «gritó: ¡En mi pueblo mando yo, que siga el carnaval! Se vistió de máscara junto a su familia y cuando los agentes del orden fueron a detenerlo, comprobaron que era el alcalde, lo soltaron y el pueblo siguió su ejemplo. «Claro, no van a meter en la cárcel al pueblo entero», razona Alejandro.

Melián Rodríguez debió pagar cara su valentía, porque apenas duró un año con el bastón de mando, pero su rebeldía sentó un precedente que se grabó a fuego y quedó como costumbre. Agüimes siguió celebrando carnavales en sus casinos y sociedades. «No estaban permitidos, pero tampoco hacían nada por impedirlo», apunta Alejandro González. «Los locales se llenaban hasta reventar de gentes de toda la isla», recuerda el alcalde.

Luego vino la democracia y explotó el fenómeno murguero, del que Los Serenquenquenes es su escaparate más conocido. El resto de murgas lagarteras solo actúa en Agüimes. Se bastan con su pueblo. «Y no porque no tengan nivel, sino porque salir a actuar fuera requiere una exigencia mayor, más sacrificio, y la mayoría de los murgueros de aquí solo busca divertirse», explica Tanausú.

El carnaval de Agüimes no se ve, se baila

Los Serenquenquenes sí dieron ese paso y con gran éxito. Han ganado 15 veces el primer premio de interpretación en la capital y se han convertido en los embajadores de un carnaval pegado a la tradición y a la calle, sin oropeles ni tanta brillantina, pero muy participativo. Quizás el que más en la isla. Tanto, que entre sus actos no figura la cabalgata. El carnaval en Agüimes no se ve, se baila. Y se escucha, porque su tradicional concurso de murgas abarrota la plaza del Rosario, que este año será el 14, el 15 y el 17 de febrero. Sus letras son tan locales que hasta el jurado lo premia aparte.

Este año se subirán 13 murgas al escenario, no todas de Agüimes. Y tampoco no todas las locales compiten. Los Serenquenquenes, la infantil Los Lagartitos, la femenina Lady's Lagartos y la de la comunidad uruguaya La Oriental actuarán, pero sin puntuar.

El resto ya está entre bastidores. Las Inkietas, Los Pachachos (la más nueva), Los Hijos de Chano el Negro, Los Vete por Ahí, Los Fklokys and the Mokys, Los Sombreritos, Las Salamandras (la femenina más veterana de la isla), Los Lagartos, Ni Quito Ni Pongo, Las Charanguillas (la más numerosa, con 90 componentes) y Las Miruflinas garantizan que Agüimes seguirá dando la murga.