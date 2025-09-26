Agüimes inmortaliza a la vecina Carmen Tarajano en un mural que celebra la memoria del municipio La vecina, madre de 12 hijos y con una descendencia de cinco generaciones, aparece retratada en un balcón canario rodeada de geranios

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:35 Comenta Compartir

El casco histórico de Agüimes luce desde este viernes un nuevo mural que rinde homenaje tanto al patrimonio arquitectónico del municipio como a la figura entrañable de Carmen Tarajano, vecina que en noviembre cumplirá 97 años. La obra, titulada Balcón canario, se ha incorporado al proyecto municipal 'Un museo al aire libre', con el que el Ayuntamiento de Agüimes impulsa la integración del arte en las calles y el reconocimiento a las raíces culturales de la localidad, según informó la institución.

La pintura, ubicada en la calle Barbuzano, recrea un balcón tradicional adornado con geranios en el que se asoma Carmen, convertida en símbolo del arraigo y la memoria colectiva. Madre de 12 hijos, con 45 nietos, más de 20 bisnietos y cinco tataranietos, la vecina es ya parte del paisaje urbano del casco, que refuerza así su identidad entre la arquitectura y la vida cotidiana.

El mural fue realizado en unos diez días por el artista canario Daniel Rodríguez Báez, arquitecto de formación y con una destacada trayectoria como pintor y muralista. Su estilo, marcado por la expresividad y la inmediatez de sus trazos, ha quedado plasmado en diferentes proyectos tanto en el Archipiélago como fuera de las islas.

El acto de inauguración contó con la música en directo de la Agrupación Musical Susa Suárez, que acompañó un emotivo encuentro entre vecinos y autoridades. La obra se suma a las ya existentes en el municipio y forma parte de un plan que prevé la creación de otros tres murales en el casco histórico y uno adicional en Arinaga antes de que finalice el año.

Ver 15 fotos C7

Temas

Arquitectura