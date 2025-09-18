Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Presentación de la nueva ITV Sureste. C7

Agüimes inaugura la nueva estación ITV Sureste en la Zona Industrial de Arinaga

Esta nueva empresa de inspección supone una nueva alternativa para los conductores del sureste de la isla

CANARIAS7

CANARIAS7

Agüimes

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:05

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, acudió hoy a la inauguración de la nueva estación ITV Sureste, ubicada en la Zona Industrial de Arinaga. Gestionada por Red Itevelesa, la puesta en marcha de este servicio supone una nueva alternativa para los conductores del sureste de la isla, que a partir de ahora dispondrán de un recurso más para la revisión de sus vehículos.

El alcalde celebró la apertura de una nueva compañía en el área industrial del municipio, que consolida este espacio como un entorno atractivo para el tejido empresarial, y transmitió su deseo de que tenga mucho éxito en su nueva andadura. El director general de la estación, Jesús García destacó el emplazamiento estratégico del servicio, pues su ubicación en la calle Ciprés de la Zona Industrial de Arinaga facilita el acceso de los usuarios de los municipios de Ingenio y Santa Lucía.

