Agüimes inaugura la nueva estación ITV Sureste en la Zona Industrial de Arinaga

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, acudió hoy a la inauguración de la nueva estación ITV Sureste, ubicada en la Zona Industrial de Arinaga. Gestionada por Red Itevelesa, la puesta en marcha de este servicio supone una nueva alternativa para los conductores del sureste de la isla, que a partir de ahora dispondrán de un recurso más para la revisión de sus vehículos.

El alcalde celebró la apertura de una nueva compañía en el área industrial del municipio, que consolida este espacio como un entorno atractivo para el tejido empresarial, y transmitió su deseo de que tenga mucho éxito en su nueva andadura. El director general de la estación, Jesús García destacó el emplazamiento estratégico del servicio, pues su ubicación en la calle Ciprés de la Zona Industrial de Arinaga facilita el acceso de los usuarios de los municipios de Ingenio y Santa Lucía.

