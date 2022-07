Agüimes confía en tener listo el PGO a fines de 2023 para unir el casco y el teatro

El Ayuntamiento de Agüimes confía en tener listo el Plan General de Ordenación a finales de 2023 para así poder ejecutar la intervención urbanística que permitirá conectar el casco histórico con el Teatro-Auditorio, el recinto cultural más importante del municipio. El gobierno local, en un pleno extraordinario y urgente, aprobó este viernes el inicio del procedimiento para la modificación menor del PGO que lo hará posible. El PSOE se abstuvo y Cs votó en contra. CC no pudo acudir.

El trámite que ahora arranca redefinirá los límites del Plan Especial de Ordenación del casco histórico e incorporará la ordenación pormenorizada de los terrenos situados en la actual trasera del edificio del Casino. La pretensión municipal pasa por trazar una vía peatonal que una la plaza del Rosario con el teatro.

Esta intervención traerá consigo la reubicación del Casino, cuyo edificio actual deberá ser demolido y sustituido por otro que irá emplazado en un punto aún por definir. Su presidente, Antonio Guedes, pidió a este periódico que aclarase que el acuerdo que hará posible ese derribo aún no está firmado y que entre las condiciones que pusieron los socios para facultar a su presidente para negociar el convenio con el Ayuntamiento debía figurar que su sede no será demolida hasta que no se les entregue la llave de la nueva.

El edil de Cs, Vicente Mena, no terminó de ver la urgencia y criticó la poca información que había del proyecto en el expediente. Y Mario Melián, del PSOE, se interesó por el acuerdo con el Casino y por la propiedad de las parcelas que se verán afectadas.

María Suárez, edil de Urbanismo, aclaró que lo que se aprobó este viernes fue el inicio del procedimiento y el encargo, precisamente, de la documentación que requería Cs. Y también avanzó que el Ayuntamiento ha ido adquiriendo las parcelas necesarias y que, sin contar con el Casino, solo hay otro propietario afectado.