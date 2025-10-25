Agüimes compensa la subida de la tasa de la basura a la que obliga la UE con la bajada de la del agua El gobierno local lleva a pleno una propuesta para amortiguar el impacto económico de hacer cumplir la norma europea en materia de residuos | El incremento en la factura, que ha de abonarse cada dos meses, se quedará en 3,39 euros frente a los 11,18 inicialmente previstos

La nueva normativa europea es clara: la tasa de recogida de la basura que abona la ciudadanía tiene que dar para pagar todos los costes del servicio. Esa directriz entra en vigor en 2026 y el Ayuntamiento de Agüimes ha ideado una fórmula para aplicarla amortiguando en lo posible su impacto en el bolsillo de sus vecinos. ¿Cómo? El gobierno local llevará a pleno del próximo lunes una propuesta que permitirá compensar la subida de la tasa de la basura con la bajada de la del agua mediante la modificación de las ordenanzas fiscales respectivas que las regulan.

La edil de Hacienda, María Suárez, explica que el consistorio ha podido recurrir a esta fórmula gracias a que en Agüimes se cobran en un mismo recibo la tasa del agua y la de la basura, que se pasa al cobro cada dos meses. Como la normativa obliga a subir la de residuos, se baja la del abasto. El resultado, según detalla, es que en lugar de que cada abonado afronte a partir del año que viene un incremento bimestral de 11,18 euros, la subida se quede en 3,39 euros más al bimestre.

Suárez recuerda que hasta este año la normativa en España permitía que el Ayuntamiento cubriese con recursos propios el déficit de financiación del servicio de la recogida municipal de residuos. Atendiendo a los últimos datos, el coste anual asciende a 3,4 millones (3.496.464), pero lo que paga la ciudadanía hasta este año con sus tasas solo cubre 2,03 millones (2.031.027), por lo que el consistorio aportaba el resto, 1,4 millones. Como ese dinero que falta tiene que aportarlo cada vecino, de abonar hasta 2025 una tasa bimestral de 15,50 euros, pasará a pagar a partir de 2026 una de 26,68 cada dos meses, lo que supone un incremento del 72,15%. Sin embargo, la fórmula ideada por el gobierno local reduce el impacto de esa subida de 11,18 euros a 3,39.

¿Y cómo es posible que se pueda bajar la tasa del agua? La concejal lo explica: en cada recibo o factura no solo aparece la cuantía que deriva del consumo de agua, que, como es obvio, es variable y depende de lo que gaste cada familia o abonado en su casa, sino que también figura una cuota fija, que es común a todas las viviendas y que es establecida por el Ayuntamiento para cubrir el coste del mantenimiento del contador y la conservación y mejora de las redes del servicio de abastecimiento y saneamiento público. Es esa la que puede modificar el gobierno local y lo hará a la baja.

Suárez detalla, además, que si puede hacerlo es porque el esfuerzo inversor del Ayuntamiento en los últimos años ha permitido modernizar las redes y reducir las pérdidas de agua. Tanto es así que el coste de este servicio tendrá un superávit anual de 711.061 euros. La propuesta pasa entonces por bajar la tasa fija y la del contador, que, juntas, ascienden a 13,95 (12,60 más 1,35) a otra de 6,16 (5,56 más 0,60).

Bonificaciones del 50% en industrias con buenas prácticas Esta obligación de subir la tasa de la basura afectará también a comercios e industrias. Para estos casos, el gobierno local optará por amortiguarles el impacto vía bonificaciones, que podrán llegar hasta el 50% de la cuota íntegra. Eso sí, deberán cumplir algunos requisitos, como la adopción de buenas prácticas medioambientales orientadas al reciclaje de residuos que vendrán especificadas en la modificación de la ordenanza. La ley de la que deriva esta normativa es la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, traspuesta al ordenamiento español a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos, que fue modificada por la Ley 7/2022, de 8 de abril. Esta última fija la entrada en vigor a los 3 años, en 2026.