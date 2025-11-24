Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un mercado navideño en Agüimes. C7

Agüimes celebra el fin de semana un mercado navideño con más de 50 puestos

Los expositores ofrecerán sus productos desde el viernes y hasta el domingo, a lo que se añaden conciertos y actividades familiares

CANARIAS7

CANARIAS7

Agüimes

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:24

El tradicional mercado navideño vuelve este fin de semana a la plaza del Rosario de Agüimes. Más de medio centenar de puestos ofrecerán una gran variedad de productos artesanales, gastronómicos y adornos propios de estas fechas, convirtiendo el casco histórico en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El evento contará además con una docena de actividades lúdicas, musicales y familiares.

La feria abrirá sus puertas el viernes, a partir de las 17.00 horas, con diferentes eventos de animación infantil como castillos hinchables, globoflexia y personajes itinerantes. En paralelo, el Museo Orlando Hernández acogerá el Rincón Mágico, un espacio dedicado a la fantasía y la Navidad para los más pequeños. La jornada inaugural contará también con la actuación de la Banda de Agüimes, que ofrecerá un concierto en la plaza del Rosario entre las 20.00 y las 21.00.

El sábado 29 continuará la programación desde primera hora de la mañana, con animación infantil desde las 10.00 y el espectáculo 'Payaso Kikiriki' entre las 11.00 y la 13.00, mientras que el Rincón Mágico volverá a ofrecer dos sesiones, una matinal (10.00 a 14.00) y otra vespertina (17.00h a 21.00). Durante la tarde, el público infantil podrá disfrutar además de circo, reparto gratuito de globos. La jornada concluirá con la actuación del Coro Góspel, que llenará la plaza de música y emoción desde las 20.15 hasta las 21.10.

El domingo 30, último día del mercado, la magia será protagonista con el espectáculo de 'Aníbal el Mago', a las 12.00 en la plaza del Rosario. La animación infantil continuará entre las 10.00 y las 15.00, junto a la última sesión del Rincón Mágico, que tendrá lugar de 10.00 a 14.00.

El mercado se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y realizar las primeras compras navideñas en un entorno festivo y acogedor. Las actividades, organizadas por el Ayuntamiento de Agüimes, cuentan con la colaboración del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Innovando Juntos.

