Agüimes celebra el fin de semana un mercado navideño con más de 50 puestos Los expositores ofrecerán sus productos desde el viernes y hasta el domingo, a lo que se añaden conciertos y actividades familiares

CANARIAS7 Agüimes Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

El tradicional mercado navideño vuelve este fin de semana a la plaza del Rosario de Agüimes. Más de medio centenar de puestos ofrecerán una gran variedad de productos artesanales, gastronómicos y adornos propios de estas fechas, convirtiendo el casco histórico en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El evento contará además con una docena de actividades lúdicas, musicales y familiares.

La feria abrirá sus puertas el viernes, a partir de las 17.00 horas, con diferentes eventos de animación infantil como castillos hinchables, globoflexia y personajes itinerantes. En paralelo, el Museo Orlando Hernández acogerá el Rincón Mágico, un espacio dedicado a la fantasía y la Navidad para los más pequeños. La jornada inaugural contará también con la actuación de la Banda de Agüimes, que ofrecerá un concierto en la plaza del Rosario entre las 20.00 y las 21.00.

El sábado 29 continuará la programación desde primera hora de la mañana, con animación infantil desde las 10.00 y el espectáculo 'Payaso Kikiriki' entre las 11.00 y la 13.00, mientras que el Rincón Mágico volverá a ofrecer dos sesiones, una matinal (10.00 a 14.00) y otra vespertina (17.00h a 21.00). Durante la tarde, el público infantil podrá disfrutar además de circo, reparto gratuito de globos. La jornada concluirá con la actuación del Coro Góspel, que llenará la plaza de música y emoción desde las 20.15 hasta las 21.10.

El domingo 30, último día del mercado, la magia será protagonista con el espectáculo de 'Aníbal el Mago', a las 12.00 en la plaza del Rosario. La animación infantil continuará entre las 10.00 y las 15.00, junto a la última sesión del Rincón Mágico, que tendrá lugar de 10.00 a 14.00.

El mercado se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y realizar las primeras compras navideñas en un entorno festivo y acogedor. Las actividades, organizadas por el Ayuntamiento de Agüimes, cuentan con la colaboración del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Innovando Juntos.

Temas

Navidad

Conciertos

Agüimes

Actividades