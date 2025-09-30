Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Agüimes. C7

Agüimes aprueba un gasto de 3,7 millones para un colector entre Arinaga y la Edar

Se instalará entre la Cuartería del Uno y la estación de aguas depuradas del Sureste

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:14

El Ayuntamiento de Agüimes aprobó este lunes durante el pleno de septiembre un gasto plurianual de 3,7 millones de euros entre este ejercicio y el de 2026 para afrontar la ejecución del colector de aguas residuales que se instalará entre la Cuartería del Uno, en la entrada de Arinaga, y la estación de aguas depuradas (Edar) del Sureste, situada en el polígono industrial.

El gobierno local acometerá este proyecto, con un plazo de ejecución de 9 meses, en previsión del incremento del volumen de aguas residuales que experimentará la red de saneamiento de la zona con la urbanización que ya se construye y que prevé albergar a unas 800 viviendas.

En la misma sesión se dio también el visto bueno al gasto plurianual de 400.000 euros entre 2025 y 2025 para ejecutar en 5 meses la conexión del depósito de abasto de esa urbanización, el SUSO 5-R.

