Aguacana, en Valsequillo, continúa con su proceso de modernización Antonio Morales, presidente del Cabildo, alabó la firme apuesta que está realizando la embotelladora de las marcas Fuente Umbría y Fuente Bruma

Aguacana, embotelladora de las marcas Fuente Umbría y Fuente Bruma, está en un proceso de total modernización de sus instalaciones, con una importante inversión. En la planta de Valsequillo se ha puesto una linea más eficiente y productiva duplicando la producción anterior, se ha ampliado la zona de carga y descarga en 300 metros cuadrados permitiendo una mayor fluidez y se han implantado 1.800 metros cuadrados de paneles solares permitiendo un ahorro de un 30% en el consumo de electricidad y reduciendo la huella de carbono en 0,5 toneladas de CO2 al año.

Aguacana ha querido este miércoles en un multitudinario acto presentar estas nuevas instalaciones, con la presencia de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, consejero de Presidencia del Cabildo y alcalde de Gáldar, y Juan Carlos Hernández Atta, alcalde de Valsequillo. Óscar Díaz, propietario de Aguacana, hizo un repaso por su trayectoria vital y profesional y recordó que Valsequillo es el pueblo donde su abuelo «empezó a trabajar en la conocida como Finca de la Cruz». Además, enfatizó la apuesta por la actualización y ampliación de la fábrica y recordó que tiene un aval: «He sido un hombre de palabras y de hechos».

Aguacana posee en la actualidad una plantilla de más de 100 empleados y 70 autónomos, con su planta en Tenteniguada (Valsequillo) de Fuente Umbría y la de Juncalillo (Gáldar) de Fuente Bruma.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó en la presentación de la modernizada planta que «el agua supone uno de los pilares fundamentales para el Gobierno insular», donde la seguridad hídrica «es clave». Morales reconoció también la aportación de la firma a la actividad económica, social y deportiva del municipio de Valsequillo, así como su contribución a la diversificación del conjunto de la isla, además de su apuesta por la modernización, la sostenibilidad, las energías limpias, el reciclaje y el cumplimiento con los ODS de la ONU con la introducción de elementos «para reducir la huella ecológica en un territorio tan frágil como el nuestro».

«El agua es vida. Fija la población. Permite la siembra, el cultivo y la comida. Y bien lo saben, cada vez llueve menos. Por tanto, entre todos, tenemos que conseguir traer agua y hacerlo de forma eficiente, colectiva y unidos ante una adversidad que nos plantea un reto. Saberlo resolver es descifrar el mapa de nuestro futuro como sociedad», aseguró.

Antonio Morales agregó por último que la firma «es una garantía para sus proveedores, porque garantizan un precio fijo y llega a acuerdos y convenios con pozos locales que tienen poco caudal y que encuentran en el embotellamiento del agua una salida interesante para este producto».

El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, puso en valor la implicación de Aguacana con el municipio a través de sus aportaciones a actividades y colectivos sociales, y también a entidades deportivas, además de ser un pilar importante para la generación de empleo y actividad económica en la zona, recordando la labor iniciado en este empresa por la familia Altuna y que ahora ha continuado la familia Díaz.

Otra de las facetas, dentro de la modernización que ha llevado a cabo Aguacana, ha sido el cambio de imagen en las etiquetas, en la uniformidad de sus trabajadores y en el diseño de sus camiones de transporte. Aguacana, con su firma Fuente Umbría, va muy ligada a Tenteniguada y a Valsequillo, algo que todos los presentes valoraron. La instalación de agua embotellada en botellas de vidrio será el siguiente paso.