Agaete profundiza en el sector del café en una jornada informativa con expertos y profesionales del sector Se celebrará el lunes 22 de septiembre de 18.00 a 19.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con entrada libre y gratuita

Agaete Martes, 16 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Agaete invita a la ciudadanía a la Jornada Técnica Informativa Agrícola del Sector Café-Agaete 2025, que se celebra el próximo lunes 22 de septiembre como un espacio de encuentro y formación abierto a toda la ciudadanía interesada en conocer y profundizar en la importancia del cultivo del café en el municipio.

Esta actividad forma parte de un programa de dinamización del sector primario en los próximos meses, impulsado a través de la Agencia de Desarrollo Local, para la tramitación de una figura de protección y sello de calidad diferenciada para el Café de Agaete, ante la Autoridad Competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, según la normativa de la UE sobre regímenes de calidad en productos agrícolas y alimenticios.

Se utilizará el formato de convocatorias de jornadas técnicas informativas y ponencias de interés para el sector, estando prevista para el lunes 22 de septiembre, en horario de 18.00 a 19.30 horas en el Salón de Plenos con entrada libre hasta completar aforo.

El objetivo de esta jornada es fortalecer la formación permanente del sector agrícola, mejorando las capacidades técnicas, profesionales y personales de los/as participantes, con una propuesta informativa y formativa en sesiones abiertas que están especialmente dirigida a personas vinculadas al sector primario, técnicos y capataces agrícolas, desempleados/as en búsqueda de nuevas oportunidades y, en general, a toda persona interesada en la dinamización del sector primario y en el cultivo de café.

Dentro de la jornada destaca la participación de profesionales cualificados, quienes abordarán temas clave para la dinamización y fortalecimiento del sector primario local, especialmente con el café para seguir consolidando un producto que es emblemático en el municipio de Agaete.

A partir de las 18 horas se recibirá a los participantes, para dar comienzo a la jornada con 'Figuras de Protección de la Unión Europea para la Calidad del Café de Agaete', a cargo del director gerente de Luaces Consultores S.L., Manuel Luaces Naranjo; que seguirá con la charla sobre 'Seguridad Alimentaria en el Sector del Café', impartida por la Técnico Inspectora de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, María del Pino Sánchez Ávila.

Por su parte, a partir de las 19 horas se abordará un tema de especial relevancia para el sector del café y los pequeños productores, en la charla 'Facturación Esporádica en el Sector Agrícola, con el director gerente de Nesal Gestores S.L., Domingo José Suárez Tacoronte. En el descanso de la jornada se ofrecerá una degustación de café de Agaete y habrá un espacio final de debate abierto al público para abordar dudas, consultas o profundizar en aspectos de interés de los asistentes.

Este proyecto de trabajo ha sido subvencionado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, y su programa «Dinamiza Rural» con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en los municipios de menos de 10.000 habitantes a través de la empresa pública GMR Canarias.