Agaete pone fin a las fiestas de Las Nieves Se desarrollarán la Retreta, los fuegos acuáticos y conciertos en el Puerto del municipio

Canarias7 Agaete Sábado, 16 de agosto 2025, 10:44

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Nieves en Agaete llegan este fin de semana a su recta final con los actos de despedida que concentrarán música, tradición y devoción en el barrio marinero. La programación se reparte entre el sábado 16 y el domingo 17 de agosto, con un último apéndice festivo previsto para el día 23.

El sábado, a las 22.00 horas, arrancará la Retreta de Las Nieves desde la rotonda del barrio marinero. La Banda de Guayedra, los papagüevos y los farolillos de los más pequeños marcarán el paso de un recorrido que anuncia la despedida. A medianoche, el cielo y la bahía se iluminarán con el espectáculo piromusical de fuegos acuáticos frente al Muelle Viejo, uno de los actos más esperados por vecinos y visitantes. Al concluir, la explanada de Nuestra Señora de Las Nieves acogerá la música de La Mekánica by Tamarindos y Aithamy Dj, que prolongarán la fiesta hasta la madrugada.

El domingo, día 17, la programación se traslada a la tarde. A las 20.00 horas, la Agrupación Musical Guayedra ofrecerá un concierto en la Plaza Rosa de los Vientos. Y a las 21.30 horas, la cantante Cristina Ramos y el timplista Benito Cabrera pondrán el broche de oro a la celebración en la explanada de Las Nieves, en un acto que servirá de cierre oficial a las fiestas de este año.

Como colofón, la programación añade un último guiño musical: el sábado 23 de agosto, a las 15.00 horas, se celebrará en la explanada de Las Nieves el III Festival Latino, que prolongará el ambiente festivo en el municipio una semana más.