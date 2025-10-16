Agaete plantea unir el casco urbano con una pasarela de madera El proyecto paisajístico se inspira en el antiguo ingenio azucarero y requiere de una financiación de 1,1 millones de euros

CANARIAS7 Agaete Jueves, 16 de octubre 2025, 16:45

El Ayuntamiento de Agaete ha presentado un proyecto paisajístico que plantea conectar el casco urbano del municipio mediante una pasarela de madera. Esta iniciativa, inspirada en el acueducto del antiguo ingenio azucarero, busca responder a necesidades urbanísticas, arquitectónicas y de expansión del entorno a la vez que pone en valor su historia y patrimonio. La financiación requerida para este proyecto es de 1,1 millones de euros.

El plan de actuación, presentado al área de Turismo del Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Gesprotur, ha sido valorado positivamente y busca transformar el camino El Paso, Los Chorros y su entorno, con una infraestructura que conecta la zona de Las Candelarias en un recorrido accesible.

De esta forma, la iniciativa trabajado por el Ayuntamiento de Agaete y el equipo de la Oficina Técnica se divide en diferentes partes, todas ellas con el objetivo común de poner en valor la relación de Agaete con el agua y el cultivo de la caña de azúcar, además de su ingenio azucarero, que llegó a ser de los más importantes del mundo.

La pasarela de madera elevada y accesible, también para personas con movilidad reducida, conecta el camino El Paso, por donde se iba a buscar el agua a Los Chorros. El proyecto restaura y revitaliza la zona potenciando el entorno. Esta pasarela también une la zona de Las Candelarias donde se han descubierto restos de infraestructuras hidráulicas del antiguo ingenio azucarero de Agaete.

La infraestructura no solo está planteada como una vía de conexión y tránsito, sino también para servir de mirador gracias a su barandilla de cristal con vistas tanto a los escarpados montañosos del Valle y el Pinar de Tamadaba como hacia el Puerto de Las Nieves y el centro urbano del municipio de Agaete.

Temas

Agaete