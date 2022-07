Agaete espera una Rama multitudinaria y El Perola cerrado Fiestas Populares La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, apunta que la celebración masiva de Las Nieves que se avecina ha llevado a algunos empresarios a decidir no abrir esos días

Es el caso del bar El Perola, ubicado estratégicamente frente a la Plaza de la Concepción, en el mismo casco de Agaete. Su propietario ha decidido cogerse vacaciones en los días grandes de la celebración de las Fiestas de Las Nieves 2022. Según la alcaldesa de la Villa, María del Carmen Rosario, en el pueblo hay cierto temor ante la avalancha de visitantes que se esperan.

«No hay persona que vea que no me diga: Nos vemos en La Rama», reconoce Rosario. Y aunque desde el Ayuntamiento no se atreven a dar cifras, se esperan miles y miles y miles de personas el día de La Rama.

Si en los mejores años ha habido hasta 50.000 personas en el mismo punto a la misma hora, nadie se atreve en este año post pandemia, tras dos años sin fiesta, a vaticinar cuánta gente confluirá en Agaete el jueves 4 de agosto.

En todo caso, tanto la alcaldesa como el jefe de la Policía Local, Gustavo Suárez, apuntaron en el transcurso de la presentación del programa de actos, hace unos días, que se contará con un amplio dispositivo de seguridad.

Hasta 400 personas entre Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local, Protección Civil y seguridad privada.

Pero si unos cierran ante la avalancha de público, otros abren. Así lo confirmó la alcaldesa de Agaete, municipio que en los últimos tiempos ha asistido a la inauguración de un buen número de negocios, la mayoría de ellos dedicados a la restauración.

Más comida

Precisamente, al Ayuntamiento le preocupa que el día de La Rama haya comida suficiente para todos, y no solo bebida. Así lo expresaron tanto Rosario como Suárez, y desde el consistorio se ha tratado el asunto con los empresarios locales.

Así que ante la previsión de una gran afluencia de personas, Agaete contará con importantes novedades en seguridad, para garantizar el correcto desarrollo de todos los actos y el disfrute de vecinos y visitantes.

En este sentido, y dado que se amplia considerablemente el dispositivo de seguridad, este año el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal) se ubicará junto al polideportivo, cerca del monumento al Dedo de Dios. Ahí también se colocará el hospitalito de la Cruz Roja.

A su vez, se reforzará el servicio especial de Guaguas Global para evitar al máximo el uso del vehículo particular.

Habrá 24 horas ininterrumpidas de transporte garantizarán la ida y el regreso de y desde Agaete a todos los puntos de la isla. Además, se ha modificado la parada de guaguas para el regreso de la fiesta de La Rama, que estará situada junto al Hotel Puerto de Las Nieves, más cerca del puerto de Las Nieves donde finaliza la actividad festiva para mayor comodidad de todos los asistentes.