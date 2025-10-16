Los afectados plantan cara al deslinde en El Burrero Los vecinos han creado una plataforma y ya han presentado las primeras alegaciones individuales contra la decisión de Costas

Cristina González Oliva Ingenio Jueves, 16 de octubre 2025, 23:09

Los afectados de El Burrero por el nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre propuesto por Costas para el tramo de litoral de 3.504 metros entre el Castillo de Gando y Guayadeque han conformado una plataforma vecinal con más de 70 personas y han empezado ya a presentar las primeras alegaciones de manera individual.

Entre todos se han apoyado, a través de un chat de Whatsapp, para realizar un modelo y que cada uno alegue sus razones para oponerse a la decisión, ayudados con mapas de Grafcan, con certificados del Catastro y con documentación que han solicitado al Ayuntamiento de Ingenio, administración que ha facilitado la obtención de los documentos que le han solicitado.

La incoación de este expediente, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el pasado 29 de septiembre, es un varapalo para varias zonas de este enclave del litoral del municipio.

Por un lado, para el Burrero Sur, porque la línea de la servidumbre de protección desde la costa se amplía a 100 metros hacia el interior, y por otro el Burrero Norte, pasando las primeras viviendas en primera línea de playa a quedar dentro de la servidumbre de protección, lo que supondría que las edificaciones quedan en situación de fuera de ordenación, lo que conllevaría que en ellas solo se puedan hacer obras de rehabilitación y conservación. También afecta a una parte del suelo urbano no consolidado de Vista Alegre, lo que limitaría seriamente las posibilidades de desarrollo en un municipio cuya franja costera ya es reducida y porque gran parte de ella la ocupa el aeropuerto.

En el caso de algunos afectados están solicitando que la línea de servidumbre se sitúe a 20 metros y no a 100 como propone para no crearles inseguridad jurídica. Lo que sí tienen claro es que por esta decisión todas las licencias quedaran próximamente paralizadas y sus viviendas perderán valor.

Pendientes de que el plazo se amplíe

Este viernes tienen previsto una reunión para que los vecinos que aún tengan dudas puedan solventarlas ya que el plazo para presentar alegaciones finaliza el 30 de octubre, aunque hay posibilidad de que Costas lo amplíe, como así ha solicitado el Ayuntamiento. Lo importante es presentarlas y en el caso de que falte alguna documentación, tendrían tiempo para subsanarlo posteriormente.

De esta forma han seguido la petición lanzada por la alcaldesa, Vanesa Martín, y el edil Rayco Padilla, durante la reunión que tuvo lugar el pasado viernes para informarles de los detalles del expediente. Les pidieron que presenten alegaciones, al igual que el Consistorio, para que el rechazo tenga más fuerza. En ese sentido, el Ayuntamiento trabaja de la mano con el Gobierno de Canarias para presentar las alegaciones en plazo.