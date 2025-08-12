Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Representantes de la agrupación durante el acto de entrega del nuevo manto. Canarias7

La AFC Guayadeque dona un manto a la Virgen del Buen Suceso

Se trata de una réplica del original, que estrenará la imagen el 14 de agosto, durante la Romería Ofrenda

Cristina González Oliva

Ingenio

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:02

La Agrupación Folklórica y Cultural Guayadeque de El Carrizal, en el marco de la celebración de su 50º aniversario, ha donado un nuevo manto a la Virgen del Buen Suceso para que luzca en las fiestas patronales, que ya han comenzado.

Se trata de una réplica del original, que se encontraba en mal estado y en desuso, que fue encargado a un artesano de Lorca. Está realizado en seda y bordado con tres tipos de hilos de oro. Este obsequio se le colocará a la imagen el próximo jueves, con motivo de la Romería Ofrenda, y lo lucirá en todo su esplendor en la procesión que tendrá lugar el 15 de agosto, día grande de los festejos.

Asimismo, la agrupación vivirá este viernes una noche muy especial en el Parque del Buen Suceso de El Carrizal, coincidiendo con el día principal de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Buen Suceso, San Roque y San Haragán.

Con motivo de su medio siglo de vida, el colectivo celebrará la edición número 30 de su Zonal de Folklore Virgen del Buen Suceso y la vigésimo sexta de su Muestra de Solistas, un encuentro que se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas del municipio y que en esta ocasión contará con personas invitadas de lujo para conmemorar medio siglo de trayectoria.

La AFC Guayadeque ha preparado con especial dedicación este espectáculo, que comenzará a las 21.00 horas y en el que participarán bailadores y solistas de todas las islas.

