La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana Se prevé un aumento de las temperaturas que dejarán máximas de hasta 30 grados en varias zonas del archipiélago

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes cielos poco nubosos o despejados y se esperan vientos moderados e incluso localmente fuertes. Se prevé un aumento de temperaturas que dejarán máximas de hasta 30 grados en varias zonas del archipiélago.

La máxima llegará a 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y a 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima será de 21 en ambas capitales. De acuerdo a su pronóstico, que detalla que el viento será del nordeste, flojo en algunas áreas pero moderado en otras y con tendencia a arreciar hasta dejar rachas fuertes.

También se prevén vientos del nordeste o del este en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5 y habrá marejadilla a marejada, acompañada de mar de fondo del norte de 1 metro.

Según ha informado Meteored acerca de la dorsal subtrolpical, se está produciendo un cambio radical en las condiciones meteorológicas, que será más pronunciado a partir de este fin de semana.

«El chorro polar reforzado en las latitudes altas favorece la instalación de un patrón NAO+ en nuestras latitudes, con las borrascas fuera de nuestro alcance. Esto favorecerá la llegada a España de una masa de aire cálido asociada a una dorsal subtropical».

El modelo europeo apunta a una subida de temperaturas en el país, de forma generalizada, dejando valores anormalmente altos para la época y ambiente estable.

Predicción hasta el lunes

Para el sábado se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y predominio del poco nuboso en el resto de zonas. Por la tarde tenderá a intervalos nubosos de nubes medias y altas en las islas occidentales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en vertientes norte y en ligero ascenso en zonas altas y al sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas. Brisas en las costas suroeste.

Respecto al domingo, los intervalos nubosos se quedarán en el norte de Lanzarote e islas de mayor relieve, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con presencia de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso, pudiendo ser localmente moderado en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas. Brisas en las costas suroeste.

Para el lunes, continúan los intervalos nubosos en el norte de Lanzarote e islas de mayor relieve, con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas. Brisas en las costas suroeste.

Predicción hasta el final de la semana:



➡️En general, ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre.



➡️Sólo se esperan chubascos, el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales y el sábado en el litoral cantábrico. pic.twitter.com/4MRiMl33ke — AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2025

La previsión por islas para este viernes es la siguiente:

Lanzarote

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte a primeras y últimas horas donde habrá cielos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento flojo del nordeste, arreciando a moderado por la tarde. Brisas en costa sur durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 21 y 30 grados.

Fuerteventura

Cielos poco nubosos o despejados, salvo al este a primeras horas donde habrá intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas de interior, donde se podrán alcanzar los 30º C. Viento flojo del nordeste, arreciando a moderado por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 21 y 27 grados.

Gran Canaria

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional en el sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas de interior de la vertiente sur. Máximas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo en zonas de interior. S

e podrán alcanzar los 30 grados en medianías del sur y oeste. Viento moderado del nordeste, al final del día se intensificará con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste. Brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento moderado de componente sur amainando a lo largo del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 21 y 26 grados.

Tenerife

En el norte y nordeste, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado durante la mañana. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento de componente sur moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 21 y 28 grados.

La Gomera

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado durante la mañana. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento entre flojo y moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte por la tarde en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 22 y 28 grados.

La Palma

En el norte y este, por debajo de 1000 a 1200 metros, intervalos nubosos. En el oeste, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Viento entre flojo y moderado de componente este, arreciando a nordeste moderado al final del día. Brisas en costa oeste. En cumbres, viento moderado de componente sur amainando a lo largo del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 20 y 26 grados.

El Hierro

Predominio de intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento entre flojo y moderado de componente este, arreciando a nordeste moderado por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 16 22