Vista actual de la barandilla instalada en el paseo peatonal entre Arguineguín y Patalavaca. C7

Adjudicada la renovación de la barandilla del paseo entre Arguineguín y Patalavaca

La obra incluye la sustitución de 441 metros lineales por otra barandilla de acero inoxidable, así como la 544 metros del muro de gaviones del sendero de Mogán

CANARIAS7

Mogán

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:27

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán ha decidido adjudicar por un valor de 532.830,76 euros a la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L la renovación de la barandilla y el muro de gaviones del paseo peatonal entre Arguineguín y Patalavaca, anexo a la carretera GC-500. La actuación se financia mediante una subvención de Turismo de Gran Canaria.

El paseo está a una altura aproximada de 25 metros sobre el nivel del mar y cuenta con unas vistas privilegiadas del litoral moganero, siendo altamente frecuentado por residentes y turistas. En concreto se sustituirán 441 metros lineales de barandilla por otra de acero inoxidable como la instalada en el segundo tramo del paseo, el que conecta Patalavaca y Anfi, logrando así una imagen homogénea.

El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, explica que la barandilla a retirar se encuentra en buen estado, dado que se rehabilitó hace dos años con un esmalte especial para ambientes marinos, por lo que será utilizada en otros espacios del municipio.

Por otro lado, debido a su deterioro, se retirará el muro de gaviones que se encuentra en el lado más cercano a la GC-500, un total de 544 metros, colocando en su lugar una barrera de protección tipo New Jersey de hormigón que cumple los requisitos y posee el certificado de conformidad europeo. Esta, indica el concejal, será revestida en su cara interior con un aplacado de piedras para su embellecimiento.

Las obras comenzarán en los primeros días de octubre y tienen un plazo de ejecución de seis meses a partir de entonces.

