Adjudicada la planta solar del Matadero de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía y en colaboración con la Consejería de Sector Primario, ha adjudicado por un importe de 492.375 euros el contrato para la instalación de paneles solares fotovoltaicos de autoconsumo con excedentes en las naves de Mataderos Insulares situadas en Mercalaspalmas.

La empresa Electrimega será la encargada de ejecutar el montaje, que dotará a esta infraestructura de una potencia máxima de 465 kW, avanzando así en la reducción de su dependencia energética y en el aprovechamiento de fuentes limpias.

El consejero de Energía, Raúl García, destaca que «llevar a cabo este proyecto es un claro ejemplo de nuestro compromiso con una isla más limpia y sostenible en materia energética, así como un paso más para consolidar a Gran Canaria como una región capaz de gestionar su propia energía».

Por su parte, el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, subraya que «dar el paso hacia una Gran Canaria más sostenible en el ámbito energético es una prioridad, y proporcionar energía limpia a los Mataderos Insulares tiene un efecto directo en la reducción de nuestra huella de carbono».

La planta solar contará con 888 paneles que generarán una potencia pico de 568,32 kW y una potencia nominal de 465 kW. En términos ambientales, permitirá una producción anual estimada de 765.000 kWh, suficiente para cubrir el consumo medio de más de 200 hogares, y evitará la emisión de unas 437 toneladas de CO2 al año.

Esta reducción equivale a plantar casi 27.000 árboles o recorrer 5,9 millones de kilómetros en vehículos eléctricos alimentados con energía renovable.