Adjudicada la instalación de una planta solar en el CADI de Las Longueras La empresa Electrimega será la encargada de ejecutar los trabajos para dotar al centro que el Cabildo tiene en Telde de una planta capaz de rendir una potencia pico de 221,76 kilovatios

Vista de uno de los laterales del CADI de Las Longueras, en Telde.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

El Consejo Insular de la Energía (CIE) de Gran Canaria ha adjudicado a la empresa Electrimega la creación de la instalación fotovoltaica prevista en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de San José de Las Longueras, en Telde, por un importe de 128.993 euros.

Esta actuación se financia con fondos europeos del programa Next Generation y cuenta con el respaldo de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

El consejero de Energía del Cabildo, Raúl García, ha destacado que «se trata de un nuevo hito en la colaboración que desde hace años se realiza con la Consejería de Política Social y con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria para dotar a los centros de modernas instalaciones de energías renovables que permitan reducir el consumo energético y la huella de carbono de los mismos».

La consejera de Política Social, Isabel Mena, ha apuntado que «gracias a esta colaboración podemos prestar un mejor servicio a la ciudadanía de la isla aprovechando todas las ventajas de las energías limpias que el desarrollo tecnológico nos permite y que se traducen también en reducción de costes y de la contaminación».

En el caso del CADI Las Longueras, Electrimega abordará la instalación de una planta solar fotovoltaica de 335 paneles para rendir una potencia de 160,80 kilovatios pico por un presupuesto de 128.993 euros, de los que la subvención cubre 97.356 euros.

Esta instalación permitirá obtener la energía correspondiente al consumo anual de 71 viviendas y evitar la emisión de 141,52 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale a la plantación de 8.845 árboles.