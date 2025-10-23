Adjudicada la creación de una planta solar sobre marquesinas en La Garita La producción estimada de esta instalación dará para cubrir la demanda de las cinco estaciones de recarga de vehículos eléctricos del aparcamiento de la calle Anémona

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 05:30

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha adjudicado a la empresa Electrimega el suministro, montaje, instalación, legalización y puesta en servicio de una planta fotovoltaica sobre marquesinas, dotada de un sistema de almacenamiento conformado por una batería, en el aparcamiento de la calle Anémona del barrio costero de La Garita, en Telde.

El presupuesto del contrato adjudicado por la entidad del Cabildo, que preside el consejero de Energía, Raúl García, asciende a 301.324,65 euros y es el más bajo de las siete ofertas recibidas, reduciendo en un 30% el coste que estaba previsto en la licitación, mientras que el plazo de ejecución de esta instalación se mantiene en los 225 días recogidos en el concurso, es decir, siete meses y medio desde que se pongan en marcha los trabajos.

La instalación fotovoltaica dotada de sistema de almacenamiento proyectada en La Garita contará con 174 módulos solares de 585 vatios cada uno, alcanzando de easte modo una potencia pico de 101,8 kilovatios (kW).

La producción anual estimada de los 174 paneles fotovoltaicos de la instalación adjudicada en este barrio del municipio de Telde es de 189.773 kilovatios/hora (kWh).

Con esa generación de energía renovable se cubrirá íntegramente la demanda energética de los cinco puntos de recarga de vehículos eléctricos puestos en funcionamiento en ese punto de Telde el pasado septiembre, lo que evitará la emisión a la atmosfera de más de 108 toneladas de CO2 al año.

Esos cinco cargadores, con una potencia total de 90 kW y capacidad para ocho vehículos eléctricos de manera simultánea, son dos de corriente continua de 22 kW con un conector cada uno y tres de corriente alterna de 14,8 kW con dos tomas cada uno.

Estas cinco estaciones de recarga de vehículos eléctricos forman parte de la red pública insular repartida por todos los municipios de Gran Canaria que el Cabildo ha ido creando y ampliando en los últimos años.