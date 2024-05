CC acusa al gobierno insular de dar la espalda a su ecoisla

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de mayo 2024, 22:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria tacha de «incoherente» e «inadmisible» que el gobierno insular haya rechazado en la sesión plenaria celebrada este miércoles la propuesta de elaborar un programa de conservación para los 33 espacios protegidos de la isla que incluya el estudio de la capacidad de carga y que concrete actuaciones para cada espacio protegido en cuanto a la limitación de accesos e implementación de una tasa ecológica, si fueran necesarias, recoge la nota de prensa.

La consejera portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, declara: «Entendíamos que esta propuesta que llevamos a pleno seguía la línea de la que presume y vende este Cabildo, que se presenta como abanderado del proyecto de una ecoisla. Pero nuestra sorpresa ha sido enorme cuando vemos que votan en contra. El gobierno insular da la espalda a su ecoisla al rechazar esta propuesta».

Según recoge el comunicado, la nacionalista explica que no hay argumento posible para rechazar la moción con cordura. «En julio 2017 ya hablaban de controlar el acceso a Bandama y no han hecho nada. Es un despropósito, estamos en el 2024 y continuamos igual. Por favor, no eludan sus responsabilidades y actúen por el bien de Gran Canaria».

La consejera detalla que en 2017, con la finalidad de controlar el acceso a la Caldera de Bandama, el Cabildo de Gran Canaria contrató a una entidad especializada para realizar un análisis de la capacidad de carga del Monumento Natural de Bandama, dotado con un presupuesto de casi 28.000 euros; y trasladaron la intención de restaurar el inmueble existente en la caldera.

Al mismo tiempo, la portavoz apunta que en abril de 2019 el Cabildo de Gran Canaria anunció que querían cerrar el acceso a coches y guaguas al Pico de Bandama y proponían un aparcamiento de vehículos lanzadera y un carril bici. «También llegaron a informar que querían poner en marcha un centro de interpretación también en Bandama. Nada de esto se ha hecho», comenta.

Vidina Cabrera concluye: «No es aceptable que el Cabildo de Gran Canaria se niegue a hacer un estudio como el que pedimos y a valorar las medidas pertinentes que se deriven de los resultados».

Aspectos de la propuesta de los nacionalistas

La consejera portavoz aclara que la propuesta que defienden pretende que los residentes en Gran Canaria queden exentos de la tasa que ponen sobre la mesa para barajar en cada espacio y que los recursos económicos que se recauden irían destinados de forma finalista a la protección, conservación y preservación de los espacios naturales protegidos donde se establezca, además de la mejora de la experiencia de la visita.

«Nuestro propósito es conciliar la conservación de los espacios naturales con el desarrollo económico y el bienestar de los habitantes de la isla para garantizar la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo, acompasada, por tanto, con medidas previstas en los instrumentos de ordenación del uso y gestión de los espacios», señaló la consejera portavoz.

En cuanto al estudio de capacidad de carga, Vidina Cabrera incide en que es fundamental para establecer actuaciones con un buen criterio. «Es el punto de partida para determinar si se debe limitar el acceso o si se debe establecer una tasa por el acceso al espacio protegido», afirma.