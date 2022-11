AS aclara que nunca firmó en Ingenio pactos electorales con grupos en la oposición González responde a NC que el acuerdo con CC em 2007 lo rubricó al filo de la campaña y que en el de 2014 NC no estaba representada en el Pleno

Agrupa Sureste (AS), uno de los socios del cuatripartito que gobierna en Ingenio, ha salido al paso de las declaraciones de NC y le aclara a su edil, a Catalina Sánchez, que el partido nunca firmó pactos de cara a las elecciones con grupos políticos que estuvieran en la oposición.

Domingo González, histórico dirigente de la formación y edil actual en el ejecutivo, defiende que AS no incurre en ninguna contradicción cuando ha puesto objeciones al pacto preelectoral que ha firmado NC, socio de AS en el gobierno local, con un partido en la oposición, Forum Drago.

Agrupa ha pedido que, «por coherencia», la edil de NC renuncie a sus áreas o que la alcaldesa la cese. Como no se ha dado ninguno de estos escenarios, ha pedido una reunión de la mesa del pacto, aún pendiente. «Hemos pedido que se convoque para la semana próxima, sí o sí».

En declaraciones a este periódico, Sánchez dijo no entender la posición de AS dado que al menos en dos ocasiones Agrupa hizo lo que ahora tanto le molesta y firmó acuerdos electorales estando en el gobierno y con otras formaciones distintas a aquellas con las que se sentaba en el ejecutivo.

Sin embargo, González puntualiza que el acuerdo de 2007 se firmó con CC, pero se rubricó una vez convocadas ya las elecciones y una semana antes de que empezara la campaña.

Además, otras dos salvedades: CC no se presentaba en Ingenio y formalmente no estaba en la oposición, porque el pacto de gobierno que firmó AS en 2003 fue con PP y CC. «Lo que pasó es que durante el mandato NC se escindió de CC».

Y aclara que la otra alianza, la de 2014, AS la firmó con la propia NC, pero entonces no estaba en la oposición, porque ni siquiera tenía ediles en el pleno.

Insiste en que no le gusta el pacto de NC con Forum en el contexto actual y quiere escuchar sus explicaciones en la mesa del pacto. «Si son estas no nos valen».