El acceso limitado al Roque Nublo comenzará este lunes

El Cabildo de Gran Canaria comienza este lunes a limitar el acceso al Espacio Protegido del Roque Nublo para garantizar su sostenibilidad con un sistema de reserva previa con el que se pretende reducir de 2.000 a 300 el número de personas que se congreguen a la vez en ese lugar.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales; los vicepresidentes primero, Augusto Hidalgo y Teodoro Sosa; y el consejero el de Medio Ambiente, Raúl García Brink, se darán cita en este enclave turístico de la cumbre de la isla con motivo de la entrada en vigor de las nuevas normas de acceso, que implicarán la reordenación del transporte público para garantizar su conservación, además de reforzar la seguridad vial y mejorar la calidad de la experiencia, avanza este viernes la corporación.

Las reservas para visitar este monumento natural pueden tramitarse en la página www.grancanariasenderos.com durante todos los días en horario de 9.00 a 17.00 horas.

Cada persona puede solicitar un máximo de cinco reservas y podrá cancelarlas hasta tres días antes. En caso de que no cumpla el 80 por ciento de su reserva, recibirá una penalización que impedirá hacer una nueva durante cierto tiempo, según detalló en su día Morales en una rueda de prensa.

Las personas con residencia en Artenara y Tejeda -los municipios a los que pertenece ese espacio protegido- no tendrán que reservar, si bien deberán presentar la documentación básica para poder acceder cuando lo deseen.

Los colegios podrán visitar el Roque Nublo con un grupo máximo de 60 personas al día y las empresas turísticas dispondrán de un cupo de 30 personas cada dos horas.

Como uno de los problemas que se pretende resolver es la congestión que ocasiona el gran número de vehículos que se concentra en el comienzo del sendero, a partir del lunes no se podrá aparcar en el entorno próximo.

Se limitará el estacionamiento en los alrededores del Roque Nublo y ya no habrá aparcamientos disponibles en la zona conocida como la Degollada de la Goleta, que es el principal punto de acceso.

El aparcamiento que había hasta ahora se ha cerrado y se han habilitado otros dos en el casco de Tejeda y en la Cruz de Los Llanos.

Desde estos puntos se podrá acceder al sendero al Roque Nublo utilizando guaguas gestionadas por el Cabildo de Gran Canaria a través de la compañía Global. Desde el aparcamiento de Tejeda, el trayecto al inicio del sendero del Roque Nublo tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Desde Cruz de Los Llanos, el recorrido será mucho más corto, de unos diez minutos.

Además, la línea 18 de Global conectará el sur de la isla (salida y llegada al faro de Maspalomas) con el Roque Nublo tres veces al día, ida y vuelta. De esta forma adaptará su itinerario para incluir una nueva parada en el Roque Nublo, lo que permitirá a los turistas y el resto de usuarios llegar directamente al inicio del sendero.

El precio de la guagua es similar al coste de otros recorridos de la empresa y cuenta con las bonificaciones existentes para el transporte público por carretera. Las guaguas saldrán cada 30 minutos, alternando el sentido del recorrido circular de la línea 18 de Global desde las 9:30 horas a las 18.00. Excepto a las 10.00, 12.00, 14.30 y 16.00 horas.

Las medidas están orientadas a proteger el Roque Nublo, su entorno natural y evitar la masificación. También se persigue evitar el bloqueo de la vía por estacionamientos no permitidos en sus laterales y se garantiza el libre acceso de los servicios de emergencias a la zona y al resto de la comarca, en caso de que fuera necesario.

Morales ha dicho que no se descarta instaurar una ecotasa para visitar el Roque Nublo, si bien ha explicado que no se ha hecho ahora para no retrasar la puesta en marcha de las limitaciones de acceso.