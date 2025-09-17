Abren un nuevo paso inferior en Arucas para avanzar en la futura circunvalación El desvío permitirá mantener el tráfico en dirección Las Palmas–Firgas mientras se actúa sobre los carriles exteriores

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha puesto en servicio este miércoles un paso inferior en la GC-20, a la altura del municipio de Arucas, con el objetivo de dar continuidad a las obras de soterramiento previstas en la nueva circunvalación del municipio. Esta medida forma parte de la planificación para mejorar la movilidad en el norte de Gran Canaria, según informa el Ejecutivo autonómico.

El nuevo desvío afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+870 de la GC-20, en sentido Las Palmas de Gran Canaria–Firgas, y permitirá mantener la circulación de vehículos mientras se completan los trabajos en los carriles exteriores de la vía.

Desde la Consejería, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria que dirige Rosana Melián, se ha explicado que se trata de una solución provisional, necesaria para ajustar la rasante en la parte superior de la estructura ya construida. Estos trabajos implican la intervención directa en el lado de Arucas, lo que también obligará al cierre temporal del ramal que conecta el municipio con la glorieta de la GC-20.

