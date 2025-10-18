CC se abre a alianzas con Primero Canarias en todas las instituciones El secretario general de los nacionalistas en Gran Canaria mostró la disposición del partido a negociar en todos los ámbitos | «Merece la pena»

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 16:42

Coalición Canaria (CC) ve con buenos ojos la posibilidad de extender al resto de instituciones posibles (regionales, insulares y locales) la más que probable confluencia con Primero Canarias de cara al Congreso de los Diputados. Así lo reconoció este sábado al término del congreso Pablo Rodríguez, secretario general de CC en Gran Canaria. «Donde es más sencillo y más fácil es en el ámbito del Estado, en las Cortes, de cara a unas elecciones generales que no sabemos cuándo se van a convocar, (...), pero nosotros estamos dispuestos a negociar cada una de las instituciones, cada una de las candidaturas, porque entendemos que merece la pena».

A Rodríguez le tocó este sábado verbalizar una postura oficial de CC que ya quedó manifiesta con la decisión del partido de arropar el congreso constituyente de Primero Canarias con la plana mayor de sus líderes. De entrada, acudió Fernando Clavijo, el máximo responsable de los nacionalistas en las islas, el único líder de los grandes partidos del archipiélago que estuvo en el acto. Y con él, aparte de Rodríguez, estuvo también la secretaria general de CC en la capital grancanaria, Esther Monzón, y tres vicesecretarios insulares, María Fernández, José Gilberto Moreno y Alejandro Marichal.

«Hemos venido con bastante ilusión porque hemos visto en las palabras del presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, un mensaje de unidad que hemos defendido desde CC desde hace 20 años», subrayó Rodríguez. Es más, dijo haber visto en los mensajes de la clausura del congreso el mismo espíritu que llevó a la formación de CC en 1993, «el de la unidad de los partidos de obediencia canaria». Eso les llena de «ganas para estar en el diálogo, en la mano tendida, para llegar a entendernos». A su juicio, «es tan potente lo que se puede lograr que merece la pena este camino». Eludió hablar de plazos, pero no quiere dilaciones. «El lunes hay que empezar a hablar. Esto no se puede hacer de hoy y para mañana, no puede ser algo improvisado, sino dialogado».

Clavijo se pronunció en sus redes sociales

Su convicción respecto al éxito de estas conversaciones en ciernes es compartida por Clavijo, que aunque salió raudo del congreso y eludió hacer declaraciones, sí hizo un guiño claro a Primero Canarias en sus redes sociales. «Estoy convencido de que la vuelta a la unidad del nacionalismo canario está más cerca que nunca». Además, se le vio aplaudir con entusiasmo en el acto.

Hernández, preguntado también al respecto, contempló igualmente «como una posibilidad» ir más allá de la confluencia de cara a Madrid. «Cuando te sientas, te olvidas del pasado y no te centras en lo que te diferencia, se genera empatía y así es bastante más probable plantearse otros proyectos». El que más cauto se mostró fue Teodoro Sosa. Fijó el horizonte de su mensaje de unidad con CC en las próximas elecciones generales. «El primer paso será ese; este camino hay que ir recorriéndolo poco a poco, ganándose las complicidades y lealtades».