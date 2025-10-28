Abortada la planta solar para hacer del recinto ferial de Agüimes el más sostenible de Canarias El Consejo Insular de la Energía del Cabildo el anula el concurso, tras recibir 12 ofertas, a propuesta del Gobierno local, que había autorizado el proyecto

Jesús Quesada y Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Martes, 28 de octubre 2025, 06:56 | Actualizado 07:55h. Comenta Compartir

El Consejo Insular de la Energía (CIE) del Cabildo de Gran Canaria ha abortado, a petición del Ayuntamiento de Agüimes, el concurso que había abierto para contratar la instalación de una planta fotovoltaica sobre marquesinas, de autoconsumo con almacenamiento, en el recinto ferial de este municipio del sureste, una licitación que había recibido y aceptado 12 ofertas.

El desesistimiento de este concurso, según el consejero de Energía del Cabido, Raúl Garrcía, obedece a «un problema de coordinación» entre el CIEy el Consistorio, lo que choca conque en la memoria justificativa de la licitación se aseguraba que el proyecto contaba con la autorización de esa corporación local en virtud del convenio suscrito el pasado abril para el desarrollo de las energías renovables y el fomento de las comunidades energéticas.

Al anunciar el pasado agosto la licitación de la marquesina fotovoltaica, diseñada a lo largo del aparcamiento y ocupando la mayor parte de este, la entidad pública del Cabildo resaltó que esa instalación haría del recinto ferial de Agüimes «el más sostenible de Canarias, un referente para eventos y actividades comprometidas con el medio ambiente».

El proyecto cae en saco roto porque los técnicos del Ayuntamiento de Agüimes han advertido serias incompatibilidades entre la propuesta del CIE y la iniciativa municipal, ya en marcha, de reacondicionar y renovar las canchas deportivas del Cruce de Arinaga, sitas entre el parque urbano de este barrio y la explanada de aparcamientos del recinto ferial.

El gobierno de Agüimes explica que esos desajustes no se podrían resolver mediante un simple modificado del proyecto, sino que habría que rehacerlo desde el inicio y ya no hay tiempo material para hacerlo. Por eso se da por descartado, al menos por ahora.

El consumo equivalente de 458 viviendas

Con un presupuesto de ejecución de casi 3,3 millones de euros, la planta fotovoltaica sobre marquesinas, para autoconsumo con almacenamiento, de 850 kilovatios (kW) de potencia prevista en el recinto ferial de Agüimes iba a colocar 1.824 paneles solares para alcanzar una producción equivalente al consumo medio de 458 viviendas.

Esta planta fotovoltaica permitiría evitar la emisión anual de 913,87 toneladas de CO2, lo que equivale a plantar más de 57.000 árboles o recorrer 12,28 millones de kilómetros en vehículos eléctricos recargados con energía renovable.

Además, incorporaba un sistema de acumulación de 2.000 kWh, equivalente al 45,8% de la producción diaria, que permitiría optimizar el uso de la energía producida.