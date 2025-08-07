Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo El Centro de Protección Animal de Santa Lucía pide ayuda para quien pueda ofrecer información, ya que carecen de microchip

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Jueves, 7 de agosto 2025, 19:06

La Policía Local de Santa Lucía de Tirajana informó este jueves de la aparición de ocho perros bardinos sueltos en el zona del cementerio de San Rafael, en Pozo Izquierdo, que han sido llevados al Centro de Protección Animal municipal por el servicio de recogida de animales. Se trata de tres ejemplares jóvenes, de alrededor de un año, y cinco cachorros, que podrían rondar los tres meses, de raza mestiza.

El albergue ha colgado un vídeo de este abandono, calificando de una «verdadera vergüenza» que suceda algo así en plena ola de calor. «Ya nos cuesta al personal del centro, al voluntariado y a los seguidores que difunden a los animales conseguir buenas familias para que logremos adopciones, y que salga un animal y entren ocho», lamentan.

Por ello piden ayuda para que si alguna persona tiene información sobre su procedencia se ponga en contacto con el centro en el 659 58 94 41, ya que por supuesto, carecían de microchip. Se trata de animales que aparecen regularmente en esta zona del municipio y con las mismas características, ya que hay varios en el albergue.

La coordinadora de este recinto ubicado en Las Carboneras, Rut Rodríguez, lamenta que ya está saturado y que esta semana habían conseguido encontrar varias familias de acogida para los perros que se encuentran en las instalaciones, y ahora llegan ocho de golpe. Además, se trata de perros que alcanzan un mayor tamaño, por lo que es muy difícil encontrar familias adoptantes.