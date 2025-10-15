El Ayuntamiento de Guía inicia las obras de renovación de la red de abasto de la zona próxima al IES Guía Este proyecto, dotado con más de 100.000 euros, será ejecutado por Aqualia, empresa gestora del servicio municipal de aguas, y permitirá la renovación de casi 900 metros de las tuberías de poli-etileno existentes por las de PVC

El lunes comenzaron las obras de renovación de la red de abasto en la zona de entrada al casco por la carretera antigua, en la zona com-prendida entre las instalaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la subida al IES Guía, a ambos lados de la vía. Este proyecto, cuya inversión asciende a 106.071,48 euros permitirá la renovación de casi 900 metros de las tuberías de polietileno existentes por otras de PVC. El concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, visitó en la mañana de hoy lunes el inicio de los trabajos acompañado del técnico municipal, Miguel Quintana, y de Rafael Castillo, jefe de producción de la empresa Aqualia, adjudicataria del servicio de abasto y saneamiento en el municipio y encargada de ejecutar esta actuación.

José Manuel Santana afirmó que con esta actuación, que se enmarca dentro de un amplio proyecto para todo el municipio, con una inver-sión de más de 1,6 millones de euros, «damos respuesta al problema histórico de las importantes pérdidas derivadas de la antigüedad de nuestras infraestructuras hidráulicas», subrayando que «al mismo tiempo, aseguramos que el agua que llega a los hogares de nuestros vecinos y vecinas cumpla los más altos estándares de calidad», des-tacó.

El responsable municipal destacó, además, la importancia de este tipo de inversiones «que contribuyen a una mayor eficiencia del servicio y al ahorro y cuidado de nuestros recursos hídricos».

El concejal de Urbanismo destacó, además, el firme compromiso del Ayuntamiento con la culminación y modernización de los servicios básicos en todos los barrios y pagos del municipio, «una estrategia clave para garantizar la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas», señaló.

