El evento se presentó este jueves en Teror. C7

320 senderistas participarán este sábado en la segunda edición de 'Vamos Pa'l Pino'

Este evento se consolida como una experiencia que une tradición, naturaleza y tecnología

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Teror

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:33

Comenta

Este sábado la Villa Mariana de Teror acogerá el 2º Encuentro de Senderismo 'Vamos Pa'l Pino', una cita que reunirá a 320 participantes procedentes de toda la isla y que refuerza un proyecto que combina tradición, naturaleza y tecnología en torno a los caminos históricos hacia la Virgen del Pino.

La presentación oficial del evento tuvo lugar este jueves en Teror, con la participación de representantes del Ayuntamiento de Teror, Turismo de Gran Canaria, Cajasiete, Aguas de Teror y Spar Gran Canaria, entidades que impulsan esta iniciativa como ejemplo de turismo activo, sostenible y cultural.

Los senderistas recorrerán tres rutas -Artenara, San Mateo y Valleseco, todas con destino final en Teror- acompañados por guías especializados, personal sanitario y equipo de apoyo logístico, que garantizarán una experiencia segura y adaptada a distintos niveles. El evento culminará con un encuentro social y almuerzo compartido entre los caminantes, que simboliza el espíritu de comunidad y convivencia que caracteriza a 'Vamos Pa'l Pino'.

'Vamos Pa'l Pino' se consolida como un proyecto permanente de senderismo cultural, activo durante todo el año. A través de la app y la web oficiales, los usuarios pueden recorrer los caminos hacia Teror en cualquier momento, seguir las rutas, descubrir puntos de interés y sellar digitalmente su credencial de peregrino, integrando la tradición de la caminata con herramientas tecnológicas que modernizan la experiencia.

Esta fusión de patrimonio y tecnología ha convertido al proyecto en un referente del turismo cultural y de naturaleza en Gran Canaria, permitiendo mantener vivos los caminos históricos que durante siglos han guiado a los peregrinos hacia la Virgen del Pino.

