Más de 3.000 personas en la primera Feria Gastronómica 'Sabor y Tradición' de Valleseco

CANARIAS7 Valleseco Sábado, 11 de octubre 2025, 18:50

El municipio grancanario de Valleseco celebró este sábado la primera edición de la Feria Gastronómica 'Sabor y Tradición', una cita que atrajo a más de 3.000 visitantes y que convirtió las calles del casco en un punto de encuentro entre productores locales, artesanos y público de todas las edades.

La iniciativa, impulsada por el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento, tuvo como objetivo promover los productos del sector primario y las tradiciones rurales del municipio. Durante toda la jornada, una veintena de expositores ofrecieron degustaciones, talleres y demostraciones vinculadas a la gastronomía y la artesanía local.

Entre las actividades más concurridas destacaron las muestras de sidras premiadas de bodegas como Sidra Tuscany, El Lagar de Valleseco, El Secreto del Valle y Sidra Fierro, acompañadas de maridajes con pinchos elaborados con productos de la zona. También hubo talleres de queso, ordeño tradicional, demostraciones de cuchillería y apicultura, además de paseos en burro y exhibiciones ganaderas con la colaboración del Club de Arrastre de Gran Canaria.

La artesanía tradicional tuvo un papel destacado con la participación del cuchillero Laureano Arencibia Rivero, quien mostró el proceso de elaboración de cuchillos canarios, un oficio que —según explicó— «permite mantener viva la memoria de nuestros mayores».

El público asistente valoró la calidad de los productos y el ambiente familiar del encuentro. «El pincho de papa y manzana me pareció una combinación muy original», señaló José Luis Ramírez, visitante de Arucas. Otros asistentes destacaron la posibilidad de conocer de cerca el trabajo de los productores y artesanos locales.

El evento contó con el apoyo del programa autonómico 'Dinamiza Rural', que promueve iniciativas para revitalizar la economía y la vida social en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Con una notable participación y buena acogida del público, la feria 'Sabor y Tradición' se estrena como una nueva propuesta en el calendario gastronómico y cultural de Gran Canaria, que busca reforzar el vínculo entre consumo local, patrimonio y sostenibilidad.

