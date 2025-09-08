Hasta 300 euros por participar en la Feria de Ganado de Agüimes El plazo para inscribirse está abierto hasta el 26 de septiembre

Cristina González Oliva Agüimes Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Agüimes mantiene abierto el plazo, hasta el 26 de septiembre, para que los ganaderos se inscriban en la Feria exhibición de Ganado en el marco de las Fiestas de Nuestra Señora del Rosario, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre entre las 10.00 y las 13.00 horas. La gratificación máxima a percibir en concepto de participación por cada uno será de 300 euros, mientras que el total de ayudas y premios asciende a 11.411 euros.

El objetivo de estas subvenciones es el fomento del mantenimiento de las razas autóctonas ganaderas a fin de evitar su desaparición definitiva y contribuir de esta forma a la conservación del paisaje y de las costumbres de la tierra. En concreto, las ayudas concedidas, indistintamente a todos los ganaderos participantes, están destinadas a financiar los gastos derivados del transporte de los animales para incentivar la participación en el certamen.

Cada ganadero o ganadera podrá participar con un animal de cada una de las diferentes categorías. Para el bovino la referencia será de 75 euros, para los asnos de 60 y los equinos, 50 euros. Además se gratificará de forma proporcional, con un máximo de 270 euros, la participación de 10 animales caprinos u ovinos, mayores de 12 meses por titular de explotación ganadera, siendo la gratificación a percibir por cada animal participante de 27 euros.

Temas

Animales

Feria

Agüimes