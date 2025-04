1.200 kilos de caballas para unas 2.000 personas en el asadero popular de El Pajar

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Sábado, 12 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Pajar encara el fin de semana grande de sus fiestas en honor de Santa Águeda. A falta de la procesión, que cae en febrero, cuando se celebra el día de su patrona, el acto central de esta segunda parte de sus fastos lo dedican al mar y a la gastronomía: montan uno de los más multitudinarios asaderos populares de Gran Canaria. Este domingo tienen previsto servir 1.200 kilos de caballas a una afluencia que suele superar las 2.000 personas.

Mariano Trujillo, presidente de la asociación de vecinos Bahía de Santa Águeda, destaca que es tanta la gente que se junta que a partir de cierta hora, en torno a las doce del mediodía, se ven obligados a cortar el acceso en coche desde la rotonda de entrada al barrio. El vecindario entero se implica en un condumio que ya tiene fama en toda la isla. Unos hacen el gofio, otros el mojo y otros se prestan para el reparto.

Ampliar Barbacoas gigantes en El Pajar. C7

La organización, en manos también de Nadia Lamrine, como presidenta de la comisión de fiestas, ya lo tiene todo listo para el acto. Además del pescado, se servirán 125 kilos de gofio de Moya, 50 litros de mojo que prepara Eladio Jiménez, pero que financia el Bar Playa El Boya, y 8 sacos de bizcochos donados por un feriante. Para asar las caballas disponen de 8 barbacoas gigantes que despliegan en la explanada asfaltada que sirve de acceso a El Perchel y que Ceisa les guarda en sus instalaciones todo el año.

Tanto Trujillo como Lamrine subrayan que esta fiesta no tendría sentido sin la implicación desinteresada de los vecinos del barrio, que participan activamente en la organización de los actos. Y para financiarla cuentan con una subvención del Ayuntamiento, la ayuda económica de Ceisa y las aportaciones de las casas comerciales, además de pequeñas rifas populares.

Ampliar Comida final de confraternización entre los voluntarios que participan en el asadero. C7

Unas fiestas a la caza de feriantes entre carnavales y El Tablero

Los vecinos de El Pajar celebran Santa Águeda el 5 de febrero, que es cuando toca, según el santoral, pero aplazan la jarana para un poco más tarde, porque si no no tendrían feriantes en sus calles. Mariano Trujillo explica que, por eso, prefieren esperar a que pasen los carnavales. «Y no esperamos más porque si no nos coinciden con las fiestas de El Tablero».

Gracias a eso logran que estos días se haya juntado en sus calles una quincena de feriantes, atraídos también por su romería, una de las de mayor tradición del sur de la isla y que tuvo lugar la semana pasada. El asadero dará comienzo a las 12.00 y será amenizado por la Banda Isleña. Después, a las 14.30, empezará la verbena con Luz de Luna, Yeray Socorro, Yoni Aya, Grupo La Potencia y Grupo Aimar.

Ampliar Asadero popular en El Pajar, hace varias décadas. C7