100.000 almas arcoiris desfilan en Maspalomas

La pancarta de Freedom Asociación LGBT, organizadora de Maspalomas Pride, abrió ayer el Desfile de Carrozas con el mensaje 'No hay Orgullo sin personas Trans. No hay silencio ante el odio' como muestra de repulsa ante la regresión de los derechos que sufre el colectivo LGTBIQ+ y las personas trans en varios países.

El desfile multicolor abarrotó las principales calles de Playa el Inglés y congregó a más de 100.000 personas, a las que se sumaron otras 20.000 en la fiesta en el Yumbo que duró hasta el amanecer.

Encabezaron el desfile las familias con menores trans de la Asociación Chrysallis Canarias, que portaban camisetas con frases como 'Nuevo nombre, nueva ropa. El mismo corazón' o 'La transición es curable' o 'La mejor medicina es la información'.

El recorrido de 8 kilómetros por las avenidas de Playa del Inglés se convirtió en una gran fiesta de reivindicación de la igualdad y el respeto de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en todo el mundo.

La cabalgata reclamó la igualdad y el respeto de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Cobert

Este año Freedom Asociación LGBT ha dedicado el manifiesto, la pancarta y los mensajes de sus carrozas a denunciar el incremento de los discursos de odio, la violencia institucional y el retroceso legal que sufren muchas personas LGTBIQ+.

Por primera vez, Televisión Española retransmitió el Desfile por La 2 para toda España y por el Canal Internacional.

La travesía multicolor comenzó a las 16.00 horas, con 38 carrozas, acompañadas por miles de personas que lucían vestimentas, gorras y banderas con los colores del arco iris, que simbolizan la tolerancia y el respeto por la identidad sexual de todas las personas.

En todo el recorrido, hoteles y apartamentos lucieron banderas que ondeaban en sus balcones y ventanas. Las calles de Maspalomas se inundaron de música, baile y diversión. Desfilaron cuerpos musculados, pero también mucha pluma y vestimentas diseñadas para la ocasión. Con una temperatura de 24 grados, los grandes abanicos de Maspalomas Pride permitían combatir el calor.

La fiesta arcoiris atravesó las principales avenidas de Playa del Inglés. Cober

La música y la diversión serán protagonistas este domingo en la fiesta Freedom 'Ice Cream Pool Party' (13.00 a 21.00), en el hotel Seven Hotel & Wellness. Luego la Gala '¡Sunday Night Pride Closing Show!', a las 21.00, en la plaza del Yumbo, y la Fiesta de Clausura Freedom 'Love is in the Air', desde las 23.59 horas, pondrán el broche final a la edición de 2025.

