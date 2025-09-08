Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del aeropuerto de Gran Canaria. C7

Gran Canaria y Tenerife Norte, entre los diez aeropuertos europeos que más reclamaciones generan

Las quejas engloban tanto las quejas motivadas por retrasos y cancelaciones de vuelos, incluyendo el overbooking, como la pérdida o el daño en los equipajes de los pasajeros

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:16

Los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte se encuentran entre los diez aeropuertos europeos que más reclamaciones generan, según Reclamio, en una lista que encabezan los de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y París-Orly con un 15%, 9% y 4,7% del total en los últimos cuatro años.

El 'top 5' lo completan los aeródromos de Lisboa Humberto Delgado, con el 3,5% de quejas, y el de Palma de Mallorca, que ha copado el 3,4% de las reclamaciones.

Además, las instalaciones de Málaga, Paris-Charles de Gaulle e Ibiza, por este orden, rematan la lista de los diez aeropuertos europeos con más incidencias.

En palabras del responsable de Reclamio.com, Jordi Mercader, en el número de reclamaciones influyen tanto las huelgas y de las incidencias organizativas en algunos aeropuertos, como en el caso de la reciente huelga de controladores franceses, como el volumen de pasajeros que pasan por cada aeródromo.

Las reclamaciones se centran tanto en las quejas motivadas por retrasos y cancelaciones de vuelos, incluyendo el overbooking, como la pérdida o el daño en los equipajes de los pasajeros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rosalina deja el volante: se jubila la primera chófer del Gobierno canario
  2. 2 Sin definición no hay estilo que valga
  3. 3 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  4. 4 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  5. 5

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  6. 6 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  7. 7 Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino
  8. 8

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza
  9. 9 La Policía Local se moviliza ante el conflicto laboral
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gran Canaria y Tenerife Norte, entre los diez aeropuertos europeos que más reclamaciones generan

Gran Canaria y Tenerife Norte, entre los diez aeropuertos europeos que más reclamaciones generan